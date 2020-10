17-jähriger Carlos Alcaraz gewinnt in Barcelona zweiten Challenger-Titel

Der 17-jährige Carlos Alcaraz hat in seiner Heimat beim ATP-Challenger-Event von Barcelona seinen zweiten Titel auf der Challenger-Tour gewonnen. Im Endspiel setzte sich der Iberer mit 4:6, 6:2 und 6:1 gegen Damir Dzumhur durch.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.10.2020, 16:10 Uhr

Carlos Alcaraz holte in Barcelona seinen zweiten Titel auf der ATP-Challenger-Tour

Es wird nicht still um den erst 17-jährigen Carlos Alcaraz. Nachdem erst Anfang des Jahres eine Weltöffentlichkeit auf den jungen Mann aus Spanien aufmerksam wurde, als er Rio de Janeiro seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas besiegen konnte, feierte der Iberer erst vor kurzem seinen ersten Titel auf der ATP-Challenger-Tour. Nun legte Alcaraz auch schon seinen zweiten nach und triumphierte in Barcelona.

Teil eines elitären Clubs

Im Endspiel bekam es der Spanier mit einem gestandenen Spieler auf der ATP-Tour, mit Damir Dzumhur, zu tun. Der Bosnier erwischte zwar den besseren Start und sicherte sich den ersten Durchgang, dann drehte sein 17-jähriges Gegenüber aber so richtig auf und machte den 4:6, 6:2 und 6:1-Sieg perfekt. Damit wird sich Alcaraz auf Weltranglistenplatz 158 verbessern. Der Spanier ist erst der zwölfte Spieler, der mit 17 Jahren bereits mehrere Titel auf der Challenger-Tour feiern konnte. Teil dieses elitären Clubs sind unter anderem Rafael Nadal, Juan Martin Del Potro oder Jannik Sinner.

"Ich bin sehr glücklich, in Barcelona zu gewinnen. Die Wahrheit ist, dass ich nicht wusste, wie es laufen würde, denn letzte Woche habe ich in Biella in der zweiten Runde verloren. Nach und nach habe ich an Vertrauen gewonnen und meine Form gefunden", so Alcaraz im Anschluss an seinen Sieg. Seit der Wiederaufnahme der Tour hat der Spanier 15 seiner 18 Partien gewonnen.