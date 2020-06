Ab 17 Uhr live: Dominic Thiem vs. Grigor Dimitrov im Livestream und Liveticker

Zweiter Tag beim Adria Cup in Belgrad - und Österreichs Nummer eins Dominic Thiem trifft dabei auf Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab 17 Uhr im Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2020, 10:50 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem trifft in Belgrad auf Grigor Dimitrov

Für Thiem begann der Samstag recht entspannt, Gegner Damir Dzumhur musste kurz nach Beginn wegen einer Verletzung aufgeben. In der Night Session zeigte Thiem gegen Dusan Lajovic dann ganz große Comeback-Qualitäten, gewann nach Abwehr von drei Matchbällen. Auch Dimitrov ging gegen Lajovic erfolgreich über die volle Distanz, verlor danach allerdings überraschend gegen Ersatzmann Nikola Milojevic. In der internen Bilanz mit Thiem hat Dimitrov mit 3:2-Siegen die Nase vorne, das einzige Treffen auf Sand ging in Madrid 2017 nach einem Thriller im Tiebreak des dritten Satzes an den Österreicher.

Beim Adria Cup wird allerdings nicht im klassischen Format, sondern mit verkürzten Sätzen bis vier (Tiebreak bei 3:3) gespielt.

Thiem vs. Dimitrov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Grigor Dimitrov gibt es live ab 17 Uhr im TV und Livestream bei Eurosport.