Absagen in Stuttgart und Berlin - die unschöne Seite des Tenniszirkus

Die beiden Rasenturniere in Stuttgart der Männer und jenes der Frauen in Berlin kommende Woche mussten und müssen mit einem harten Aderlass an Superstars auskommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.06.2024, 17:29 Uhr

© privat/tennisnet Titelverteidiger Frances Tiafoe ist gerne wieder nach Stuttgart gekommen

Von Jens Huiber aus Stuttgart

Wenn man über dieser Tage über die Anlage des TC Weissenhof auf dem Killesberg wandert, dann sticht eine Tafel in den Blick, die so ziemlich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des traditionsreichen 250ers in Stuttgart würdigt. Die Ballkinder sind da etwa namentlich vermerkt oder auch die „Allrounder“ - (meist junge) Männer und Frauen, die dazu beitragen, dass das Event den Ansprüchen der Spieler und des Publikums auch in diesem Jahr genügt.

Blickt man nun von dieser Tafel etwas nach links, dann stechen auf der Rückseite einer der Tribünen die Bilder jener Tennisprofis ins Auge, die in Stuttgart 2024 auf der Meldeliste vermerkt waren. Und bei aller Freude über Jan-Lennard Struff, Matteo Berrettini oder Andy Murray - diese Galerie zeigt halt auch, wer seinen Start spät, aber doch abgesagt. Sicherlich nicht grundlos. Aber davon kann sich der Veranstalter wenig kaufen.

Dass Alexander Zverev nicht nach Stuttgart kommt, war wohl spätestens mit dem Halbfinaleinzug in Roland-Garros zu befürchten. Und nach dem Fünf-Satz-Finale am Sonntag gegen Carlos Alcaraz eigentlich undenkbar. Taylor Fritz, die standesgemäße Nummer zwei, ist nach seinem Ausscheiden in Paris und einer langen europäischen Sandplatzsaison in die USA geflogen, um sein Knie untersuchen zu lassen. Aus Sicht von Fritz verständlich und vielleicht sogar notwendig - für den Hauptsponsor in Stuttgart, dessen Kleider er zu Markte trägt, dagegen unschön. Ach, ja: Hubert Hurkacz hat sich ja auch noch abgemeldet.

Swiatek sagt für Berlin ab

Aber gut - so ist das halt in der ersten Woche nach einem Major. Könnte man meinen. Es sei denn, man veranstaltet nach dem Event in Stuttgart auch noch ein ziemlich großes in Berlin. Und rechnet zum wiederholten Male damit, dass Iga Swiatek dort ihre Start-Zusage tatsächlich einhält. Aber weit gefehlt: wie schon im vergangenen Jahr hat die nunmehr fünfmalige Major-Siegerinnen ihre Nennung für Berlin gecancelt. Der Erfolgslauf in Roland-Garros kam für die Polin offenbar komplett überraschend.

Berlin ist, Stand jetzt, immer noch herausragend gut besetzt. Aber angesichts des Umstandes, dass sich viele polnische Fußball- und wohl auch Sport-Fans zum Zeitpunkt des Turniers wegen der EURO 2024 in der deutschen Bundeshauptstadt aufhalten, wiegt der Ausfall der Branchenprima umso schwerer. Schließlich hat Turnierchefin Barbara Rittner vor ein paar Tagen erklärt, dass nach der Zusage von Swiatek die Nachfrage nach den Tickets exponentiell gestiegen sei.

Ein finanzielles Trostpflaster für die Veranstalter. In jeder anderen Hinsicht aber ein Verlust für das Event beim TC Rot-Weiß Berlin. Auf dass die Fans dennoch ins Stadion kommen - wo wie das in Stuttgart, unabhängig von der Besetzung der finalen Tage, gang und gebe ist.