Abu Dhabi: Murray erspielt sich Duell gegen Nadal

Andy Murray hat sich mit einem klaren 6:3, 6:2-Erfolg gegen Dan Evans einen Platz im Halbfinale der Mubadala World Tennis Championships erspielt. Dort wartet morgen Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.12.2021, 16:42 Uhr

© Getty Images Andy Murray trifft am Freitag auf Rafael Nadal

Erstaunlich, aber wahr: Dan Evans spielt bereits 15 Jahre lang auf der ATP-Tour, Andy Murray sogar noch ein paar Monate länger. Und dennoch haben sich die beiden Briten noch nie zu einer offiziellen Partie getroffen. Das Viertelfinal-Match bei den Mubadala Tennis World Championships in Abu Dhabi wird zwar auch nicht in die ewige Statistik der Männertour eingehen. Ernst nahmen es Murray und Evans bei ihrem Premieren-Duell jedenfalls. Sehr ernst.

Am Ende setzte sich Andy Murray überraschend glatt mit 6:3 und 6:2 durch. Und darf damit im Halbfinale gegen den vorgesetzten Rafael Nadal ran. Ein erster Gradmesser, ob die derzeitige Zusammenarbeit auf Probe zwischen Murray und Jan de Witt von längerer Dauer sein könnte? Der dreimalige Major-Champion zeigte sich jedenfalls bestens aufgelegt. Und erstaunlich oft am Netz.

De Witt und Murray haben zuletzt eine gemeinsame Trainingswoche in London verbracht, der erfahrene Coach aus Deutschland hat schon mit Spielern wie Gilles Simon, Gael Monfils und zuletzt Nikoloz Basilashvili gearbeitet.

Evans anstelle von Thiem am Start

Dan Evans wiederum war als Ersatzmann von Dominic Thiem kurzfristig eingesprungen. Die Wege waren nicht besonders weit - Evans hat seinen Wohn- und Trainingssitz in der Offseason in Dubai. Zuletzt war der 31-Jährige beim Davis Cup in Innsbruck im Einsatz. Dort schied Evans mit dem britischen Team allerdings im Viertelfinale gegen Deutschland aus.

Im ersten Match des dreitägigen Schaukampfturniers hatte sich Denis Shapovalov mit Talyor Fritz nicht lange aufgehalten: Shapovalov gewann mit 6:3 und 6:0 und trifft im Halbfinale am Freitag auf Andrey Rublev. Fritz und Shapovalov werden übrigens Gruppengegner der deutschen Mannschaft beim ATP Cup sein. Als US-amerikanische Nummer eins trifft Fritz dort auf Alexander Zverev, Shapovalov wird es mit Jan-Lennard Struff zu tun bekommen.

Fritz hat in Abu Dhabi übrigens auch noch etwas vor: Er bestreitet das Spiel um Platz fünf gegen Dan Evans.