Achtung, Rafa Nadal! Jack Draper ist in Frühform

Jack Draper (ATP-Nr. 40) mischt beim ATP-Turnier in Adelaide vorne mit. Rafael Nadal wird in den kommenden Tagen ein besonderes Auge auf ihn werfen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2023, 13:12 Uhr

© Getty Images Jack Draper

Draper, der 21-jährige Brite, steht beim 250er-Event im Halbfinale, nach einem 6:4, 7:6 (3)-Sieg über den an drei gesetzten Karen Khachanov. Und zuvor: Hatte der Leftie bereits Lorenzo Sonego und den an vier notierten Tommy Paul in zwei Sätzen geschlagen.

Im Halbfinale geht's nun gegen Soonwoo Kwon, jedoch wird auch Draper bereits das ein oder auch andere Auge in Richtung Auslosung der Australian Open geworfen haben. Denn dort steht für ihn in Runde 1 ein besonderes Treffen an - eines mit Rafael Nadal

Der ist in Melbourne topgesetzt (nach der Absage von Carlos Alcaraz), außerdem Titelverteidiger. Und kommt nicht mit den besten Voraussetzungen in Turnier. Das vergangene Spätjahr lief nach dem Comeback ungut, auch 2022 ging sich mit zwei Niederlagen beim United Cup nicht gut an.

Nadal zuversichtlich: "Vorbereitung läuft ziemlich gut"

Was nicht zwingend viel heißen muss. Wenn einer weiß, wie man ein Grand-Slam-Turnier beginnen muss, dann Nadal - als 22-facher Majorchamp. "Es stimmt, dass ich in den letzten Monaten nicht viel Tennis spielen konnte. Und ich zu Saisonbeginn zwei Matches in Sydney verloren habe. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht unzufrieden mit der Vorbereitung", hatte Nadal auch lockere Entwarung gegeben vor ein paar Tagen. "Die Vorbereitung läuft ziemlich gut. Ich trainiere viel, und ich denke, ich bin in einer guten Form."

Nadal hat dabei eine eher mittelprächtige Auslosung erwischt. Nach Draper könnte mit Brandon Nakashima ein guter Hartplatzspieler warten, in Runde 3 mit Yoshihito Nishioka einer der Aufsteiger der letzten Monate. Und im Achtelfinale dann Frances Tiafoe. Hubert Hurkacz oder Daniil Medvedev hießen die weiteren Topkandidaten auf Viertelfinalsicht, Stefanos Tsitsipas der für ein eventuelles Halbfinale.

Ein Treffen mit Rekordchamp Novak Djokovic wäre indes erst im Finale möglich.