Adelaide-Absage: Nick Kyrgios hinterlässt Fragezeichen

Nick Kyrgios musste seine Teilnahme am in der kommenden Woche stattfindenden ATP-250-Event in Adelaide absagen. Somit kommt der 27-Jährige ohne Vorbereitungsturnier zu den Australian Open.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.01.2023, 17:59 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios kommt ohne Vorbereitungsturnier zu den Australian Open

Nick Kyrgios ist nicht zwingend dafür bekannt, einer der Vielspieler auf der ATP-Tour zu sein. Doch ein Vorbereitungsturnier vor dem ersten Grand-Slam-Event des Jahres hätte wohl auch dem so hochtalentierten Australier nicht geschadet. Daraus wird nun aber nichts: Kyrgios sagte seine Teilnahme am ATP-250-Turnier in Adelaide (9. bis 14. Januar) wegen einer Knöchelverletzung ab.

Schon den United Cup hatte Kyrgios aufgrund desselben Problems abgesagt, sein Start bei den Australian Open ist jedoch nicht gefährdet. Das bestätigte dessen Manager Daniel Horsfall gegenüber "The Age" und "Sydney Morning Herald". Da der Weltranglisten-22. "gute Fortschritte" mache, gebe es an seiner Teilnahme in Melbourne "keinerlei Zweifel".

"Wir sind sehr aufgeregt und arbeiten jeden Tag daran, dass wir für die Australian Open bereit sind", ergänzte Horsfall. Hinter Kyrgios' Form steht dennoch ein großes Fragezeichen. Sein bislang letztes Einzel-Match bestritt der Wimbledon-Finalist von 2022 Anfang Oktober beim ATP-500-Turnier in Tokio.

Um vor den Australian Open doch noch etwas Matchpraxis zu bekommen, könnte Kyrgios nun beim Einladungsturnier im Melbourner Stadtteil Kooyong (10. bis 12. Januar) aufschlagen. Unter anderem wird sich dort auch der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz auf das erste Major-Event der Saison einstimmen.