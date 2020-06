Adria Cup: Alexander Zverev vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft am Sonntag auf der zweiten Station der Adria Tour in Zadar auf Andrey Rublev. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2020, 10:58 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev spielt heute gegen Andrey Rublev

Während Zverev mit einer ausgeglichenen Bilanz (Niederlage gegen Danilo Petrovic, Sieg gegen Marin Cilic) in die Partie mit Rublev geht, konnte der Russe am ersten Tag in Zadar beide Matches gewinnen. Zverev hält nach Spieltag eins bei einer Satzbilanz von 2:3, Rublev bei 4:1. Gespielt wird auf der Adria Tour im Fast-4-Modus.

Zverev geht als klarer Favorit in die Partie: Er hat alle vier Matches auf der ATP-Tour gegen Rublev gewonnen, zuletzt im Achtelfinale der Australian Open 2020. Und in diesen Partien noch keinen Satz verloren.

Zverev vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Andrey Rublev wird ab 15 Uhr live bei Eurosport im TV und Livestream zu sehen sein.