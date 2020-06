Adria Tour: Dominic Thiem gegen Damir Dzumhur im Liveticker

Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, startet in Novak Djokovics Adria Tour und trifft auf Damir Dzumhur. Das Duell könnt ihr hier im Matchtracker verfolgen, oder auf Eurosport 2 im TV.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.06.2020, 15:32 Uhr

Dominic Thiem startet gegen Damir Dzumhur in die Adria Tour

Nach der über zweimonatigen Pause ist Dominic Thiem nun wahrlich wieder im Tenniszirkus angekommen. Direkt nach seinen Partien bei der Generali Austrian Pro Series geht es für den Weltranglistendritten nun nach Belgrad, wo er bei der von Novak Djokovic ins Leben gerufenen Adria Tour aufschlägt. In seinem ersten Gruppenspiel trifft der Österreicher auf den Bosnier Damir Dzumhur - und geht als glasklarer Favorit ins Rennen.

Erst einmal trafen Thiem und Dzumhur bislang aufeinander, 2016 in Acapulco, als sich Thiem in zwei umkämpften Sätzen durchsetzen konnte. Insbesondere die Weltrangliste spricht in diesem Vergleich eine deutliche Sprache: Thiem, mittlerweile die Nummer drei der ATP-Charts, liegt über 100 Plätze vor Dzumhur, der auf Platz 107 rangiert.

Dass es in dieser Phase aber durchaus auch gegen deutlich schlechter gerankte Spieler schwer werden kann für Dominic Thiem, das hat sein letzter Auftritt bei der Generali Austrian Pro Series gezeigt. Gegen einen unheimlich stark aufspielenden Sebastian Ofner musste sich der Lichtenwörther dort nämlich geschlagen geben.

Das gesamte Turnier wird im "Fast-4-Modus" (mit einem Tiebreak beim Stand von 3:3) und auf drei Gewinnsätze gespielt. Die beiden Gruppenersten spielen am Sonntag ein Finalspiel.

Wo gibt es das Spiel zu sehen?

Das Spiel wird auf Eurosport 2 live übertragen. Bei uns könnt ihr Thiem gegen Dzumhur im Matchtracker verfolgen.