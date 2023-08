Alcaraz gegen Djokovic - gerne in drei Wochen wieder!

Wimbledon, Cincinnati - und auch die US Open? Viele Tennisfans hoffen wohl schon jetzt auf das dritte große Finale zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.08.2023, 09:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic am Sonntag in Cincinnati

Hand hoch, wer beim Stand von 3:1 für Carlos Alcaraz im zweiten Satz des gestrigen Endspiels in Cincinnati nicht auf einen dann doch glatten Sieg des Spaniers gesetzt hat? Eben. Denn Novak Djokovic schleppte sich in dieser Phase nur noch über den Court, hatte seinen Aufschlag mit drei Doppelfehlern abgegeben. Aber mit dem fortschreitenden Schatten, der sich zwischen den Grundlinien breit machte, kehrten auch die Lebensgeister des serbischen Großmeisters zurück.

Und Alcaraz zeigte Wirkung. Der Spanier schenkte Djokovic seinerseits den Ausgleich, konnte im Tiebreak einen Matchball nicht verwerten. 24 Stunden zuvor hatte Alcaraz seinerseits gegen Hubert Hurkacz für einen Punkt in den Abgrund geblickt. Hurkacz vergab die Chance, nur so kam es zum Gipfeltreffen zwischen den beiden besten Spielern der Welt.

Der Fitnesscoach treibt Djokovic an

Djokovic also kam wieder zurück, angeregt durch einen lebhaften Austausch mit seinem Fitnesscoach Marco Panichi. Wer des Italienischen mächtig ist, war in dieser Phase klar im Vorteil. Carlos Alcaraz hatte indes genug damit zu tun, den Informationsschwall seines Coaches Juan Carlos Ferrero zu verarbeiten.

3:48 Stunden lang haben sich Djokovic und Alcaraz also in Cincinnati bekämpft, nicht immer auf höchstem Niveau. Sinnblildlich dafür das zehnte Spiel im dritten und letzten Satz: Djokovic schaufelte sich eine 15:40-Grube, rettete sich mit guten Aufschlägen, ließ dann seinen zu jenem Zeitpunkt dritten Matchball mit einem Doppelfehler liegen. Beim vierten knallte Alcaraz einfach mal eine Vorhand longline ins Feld. Und schaffte tatsächlich noch einmal den Ausgleich.

Wie Roddick 2003

Ein Tiebreak im dritten Satz eines Endspiels in Cincinnati - das hatte es zuletzt 2003 zwischen Andy Roddick und Mardy Fish gegeben. Wenn die Erinnerung nicht trügt, dann haben es sich die beiden US-Amerikaner damals nicht ganz so arg gegeben wie Djokovic und Alcaraz 20 Jahre später. Aber: wie Roddick holte sich Djokovic die Kurzentscheidung und damit den Titel mit 7:4. Endtand aus Sicht von Novak Djokovic: 5:7, 7:6 (7) und 7;6 (4). So nebenbei war es der 95. Titel von Novak Djokovic auf der ATP-Tour - was ihm den alleinigen dritten Platz hinter Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103) bringt.

Fünf Wochen haben zwischen den beiden Endspielen von Wimbledon und Cincinnati gelegen. Jenes der US Open ist in drei Wochen angesetzt. Gegen eine Begegnung der dritten Art zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz am 10. September in New York City gäbe es genau gar nichts einzuwenden.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati