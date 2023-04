Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas & Co. - Warum auf der ATP-Tour in dieser Saison der Verletzungsteufel wütet

Auf der ATP-Tour wütet in dieser Saison der Verletzungsteufel. Das hat nicht nur, aber auch mit den Bällen zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.04.2023, 17:08 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz muss erneut pausieren

Für die Veranstalter des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo ging der Dienstag als rabenschwarzer Tag in die Geschichtsbücher ein. Mit Carlos Alcaraz und Rafael Nadal sagten zwei absolute Publikumslieblinge ihre Teilnahmen aufgrund von Verletzungen ab, auch Felix Auger-Aliassime wird wegen Knieproblemen im Fürstentum nicht an den Start gehen. Genauso wenig wie dessen Landsmann Denis Shapovalov.

Während Shapovalov keinen Grund für sein Fernbleiben nannte, zeigt sich an den Absagen von Alcaraz, Nadal und Auger-Aliassime, dass der Tennissport vor allem auf Herrenseite aktuell ein großes Problem mit Verletzungen hat. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, können zum Teil aber auch auf groteske Entscheidungen zurückgeführt werden.

Lautstarke Kritik an den Bällen

So erscheint zumindest fragwürdig, warum beim Sunshine Double in Indian Wells (Penn) und Miami (Dunlop) unterschiedliche Bälle verwendet wurden. Zumal beide Hersteller ohnehin nicht zwingend dafür bekannt sind, mit ihren Spielgeräten bei den Profis für strahlende Gesichter zu sorgen. So äußerten sich etwa Nadal, Auger-Aliassime und Daniil Medvedev äußerst kritisch über die Dunlop-Bälle, mit denen auch bei den Australian Open gespielt wurde.

"Ich glaube (...), dass diese Bälle nicht gut für Hartplatztennis sind. Sie gehen schnell auf und (...) es ist fast ein Schock, wenn man auf sie schlägt", hatte Medvedev am Rande des ATP-250-Turniers in Doha gemeint. Wohlgemerkt ein Event, das der ehemalige Weltranglistenerste für sich entscheiden konnte.

Tsitsipas pflichtet Medvedev bei

Neben Medvedev, der bei den Australian Open mit Problemen am Handgelenk zu kämpfen hatte, mussten in dieser Saison unter anderem bereits Holger Rune, Stefanos Tsitsipas oder Sebastian Korda aufgrund von Problemen im Arm-Bereich pausieren. Tsitsipas, auf der Tour nicht unbedingt als Medvedevs bester Freund verschrien, stimmte dem Russen hinsichtlich dessen Kritik an den Bällen zu. "Ich glaube, meine Schulterverletzung ist darauf zurückzuführen", erklärte der 24-Jährige.

Seinen Teil zu den zahlreichen Verletzungen auf der Tour trägt naturgemäß auch der dichte Turnierkalender bei. Nun ist dieser für die absoluten Topspieler der Szene weniger ein Problem, in den hinteren Regionen der Weltrangliste ist der Kampf um Punkte und Geld jedoch nicht selten von existenzieller Natur. Und damit auch ein Grund, ab und an über die Schmerzgrenze hinauszugehen.