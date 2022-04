Alex Corretja: "Thiem muss einsehen, dass dieses Jahr ein Übergangsjahr ist"

Alex Corretja hat sich gegenüber Eurosport über den gegenwärtigen Weg zurück von Dominic Thiem geäußert. Dass es der Österreicher wieder zurück an die Weltspitze schaffen kann, bezweifelt der Spanier indes keineswegs.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 20:30 Uhr

Dominic Thiem befindet sich derzeit auf dem steinigen Weg zurück

Es sind gänzlich andere Maßstäbe, mit denen Dominic Thiems Matches zurzeit beurteilt werden (müssen). Der Österreicher hatte erst vor wenigen Tagen beim ATP-Challenger-Event von Marbella eine mehr als neunmonatige Verletzungspause hinter sich gebracht, vergangenen Dienstag nun sein erstes Match auf der ATP-Tour als Rückkehrer bestritten. Beides mit recht überschaubarem Outcome.

Sowohl gegen Pedro Cachin als auch John Millman setzte es für Thiem direkt zum Auftakt eine Niederlage. Während der Österreicher im Duell mit ersterem wohl primär ein erstes Abtasten für Körper und Spiel hinlegte, lief es gegen den Australier Millman bereits wieder etwas runder. Wenngleich beim ehemaligen Weltranglistendritten freilich in sämtlichen Bereichen viel auf die persönliche Topform fehlte. Insbesondere auf der Vorhandseite.

Thiem in Estoril gegen Bonzi

Dementsprechend macht Thiem derzeit keinen Hehl daraus, mit einer äußerst gedämpften Erwartungshaltung zu den Turnieren dieser Welt zu reisen. So auch nach Estoril, wo es kommende Woche zum Auftakt gegen Benjamin Bonzi gehen wird. Ein weiterer durchaus machbarer Test für den US-Open-Sieger aus 2020. Zumal die Trainingsleistungen des Österreichers - so die Einschätzungen kritischer Beobachter vor Ort - einigermaßen vielversprechend sein dürften.

Das Gebot der Stunde ist und bleibt aber weiterhin Geduld. Für Dominic Thiem und seine Fans. Das weiß auch der Eurosport-Experte Alex Correjta: "Ich denke, Thiem muss jetzt geduldig sein und einsehen, dass dieses Jahr ein Übergangsjahr ist, in dem es nur darum gehen kann, so viele Matches wie möglich zu spielen, vielleicht 30 oder 40, um dann fürs kommende Jahr wirklich bereit zu sein", sagte der Spanier.

Correjta traut Thiem Rückkehr in Top Ten zu

Der Spanier ist überzeugt, dass das erklärte Ziel des Österreichers - nämlich spätestens im kommenden Jahr wieder auf die größten Titel der Tour angreifen zu können - durchaus realistisch sein dürfte: "Er ist immer noch verhältnismäßig jung, er kann immer noch bei den großen Turnieren ganz weit kommen", sagte Correjta. Wenn der Niederösterreicher denn genug Gedulde beweise.

"Wenn er geduldig bleibt, wird er den Prozess verstehen, in dem er sich gerade befindet", wird Corretja bei Eurosport zitiert. "Er wird wahrscheinlich vier, fünf Monate brauchen, bis er wieder auf seinem alten Niveau ist, aber ich denke, er wird es zurück in die Top Ten schaffen. Vielleicht erst in einem Jahr. Das ist, denke ich, ein realistisches Ziel für ihn." Ein Ziel, dem Thiem bereits kommende Woche in Portugal einen Schritt näher kommen möchte.