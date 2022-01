Alexander Zverev: Auf Melbourne folgt Montpellier

Alexander Zverev wird in der kommenden Woche dank einer Wildcard beim ATP-250-Turnier in Montpellier an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.01.2022, 18:14 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird in Melbourne an den Start gehen

Nach dem Achtelfinalaus bei den Australian Open wird Alexander Zverev bereits in der kommenden Woche auf die Tour zurückkehren: Der Weltranglistendritte nahm eine Wildcard für das ATP-250-Turnier in Montpellier an. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt.

Mit dem Hallenturnier in Frankreich verbindet Zverev gute Erinnerungen: 2017 holte sich der gebürtige Hamburger in Montpellier den Titel. Auch in diesem Jahr zählt Zverev zu den ganz großen Favoriten, wird er doch als Nummer eins des Turniers an den Start gehen. Konkurrenz bekommt er unter anderem von Roberto Bautista Agut und Gael Monfils.

Australian-Open-Viertelfinalist Felix Auger-Aliassime sagte seinen Start in Montpellier hingegen ab. Der Kanadier war erst am Mittwoch dem amtierenden US-Open-Champion Daniil Medvedev in einer packenden Fünfsatzschlacht unterlegen.

Die Entry List des Turniers in Montpellier