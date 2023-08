Alexander Zverev bei den US Open: Chance zum großen Wurf?

Alexander Zverev zeigte sich in Cincinnati in bestechender Form. Grundlage für ein starkes Ergebnis bei den US Open oder sogar mehr?

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.08.2023, 12:47 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev scheiterte in Cincinnati knapp an Novak Djokovic.

Novak Djokovic höchstpersönlich musste ran, um Alexander Zverev in Cincinnati zu stoppen. Und das auch nur mit viel Einsatz. Zwei knappe Sätze konnte der Serbe für sich entscheiden. Zverev hingegen sollte diese Niederlage als weiteres Indiz nehmen, dass der Weg an die Spitze nicht mehr weit sein könnte.

Nach dem emotionalen Turniersieg am Hamburger Rothenbaum, einer zwar eher ernüchternden Woche in Toronto, aber starken Performance in Cincinnati, sollte man Zverev durchaus zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Die Aussichten auf einen langen Verbleib der deutschen Nummer eins stehen nicht schlecht. Zverev wird unter den ersten 16 Spielern gesetzt sein. In der ersten Woche von New York bleiben die Vorreiter der Szene also erstmal fern von den Courts, auf denen sich Zverev bewegen wird. Erst dann könnte auch die Auslosung entscheiden, wie sich der Weg durch das Turnier für Zverev entwickeln könnte.

Djokovic und Alcaraz die klaren Favoriten

Der Titelgewinn sollte hingegen schwer werden. Nicht nur für Zverev gilt das, vor allem nach dem Finale zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Beide Spieler untermauerten ihren Anspruch, dass sämtliche Titelvergaben nur über sie laufen werden. Wer bei den US Open bestehen will, muss einen der beiden schlagen. Höchstwahrscheinlich sogar beide hintereinander. Eine Aufgabe, die aktuell nciht größer sein könnte. Eines würde nach dieser Leistung jedoch feststehen: der Titel wäre verdient. Egal, wer dieses Meisterstück schaffen sollte.