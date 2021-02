Alexander Zverev erhält Wildcard für ATP-500-Turnier in Rotterdam

Alexander Zverev wird dank einer Wildcard beim ATP-500-Turnier in Rotterdam an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.02.2021, 15:29 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird auch in Rotterdam spielen

Nach seinem Viertelfinalaus gegen Novak Djokovic bei den Australian Open will Alexander Zverev den Schwung der guten Leistungen in Melbourne offenbar gleich für die nächsten Turniere mitnehmen. Ursprünglich hätte der 23-Jährige seinen nächsten Auftritt beim Event in Acapulco absolvieren sollen, dank einer Wildcard der Organisatoren des ATP-500-Turniers in Rotterdam wird der Deutsche aber schon in den Niederlanden auf die Tour zurückkehren.

Neben Zverev erhielten auch Andy Murray, Jannik Sinner und Kei Nishikori einen Freifahrtschein für das Hauptfeld. Die vier Wildcard-Inhaber ergänzen somit ein ohnehin schon äußerst starkes Teilnehmerfeld, das nach derzeitigem Stand von Rafael Nadal und Daniil Medvedev angeführt wird.

Turnier vor leeren Rängen

Mit Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Matteo Berrettini und eben Alexander Zverev werden in der zweitgrößten Stadt der Niederlande somit sechs Top-Ten-Spieler an den Start gehen. "Es wird jetzt ein sehr starkes Teilnehmerfeld sein", freut sich Turnierdirektor Richard Krajicek.

Das ATP-500-Turnier in Rotterdam findet in der Halle statt und wird am 1. März beginnen. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie keine zugelassen

Die Entry-List für das ATP-500-Turnier in Rotterdam.

