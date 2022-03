Alexander Zverev: Kommt die Trendwende in Miami?

Alexander Zverev blickt auf einen wenig erfolgreichen Start in die Saison 2022 zurück. In Miami hat der Deutsche kommende Woche die Gelegenheit, noch vor der so wichtigen europäischen Sandplatzsaison wieder zurück in die Spur zu finden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 09:58 Uhr

Alexander Zverev blickt auf einen wenig erfolgreichen Saisonstart zurück

Eigentlich hat sich das Alexander Zverev ganz anders vorgestellt. Anstatt nach knapp drei Monaten in der Saison 2022 noch ohne Titelgewinn und dafür mit fahlem Beigeschmack eines unerklärlichen Ausrasters beim ATP-500-Event von Acapulco nach Miami zu reisen, war es eigentlich das erklärte Ziel des Deutschen, bereits in Down Under der Grand-Slam-Durststrecke ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Und damit ganz nebenbei auch erstmals die Position des Weltranglistenersten zu erreichen.

Gekommen ist es freilich anders. Zverev ist auf der Suche nach seiner Form, schlitterte nach dem Zweitrundenaus in Indian Wells - gegen einen zugegeben in hervorragender Spiellaune agierenden Tommy Paul - langsam, aber sicher in eine kleine Formkrise. Daran änderte auch der erfolgreiche Davis-Cup-Trip mit dem deutschen Team nach Brasilien wenig.

Zverev nach Medvedev an Nummer zwei gesetzt

Bevor es für die aktuelle Nummer drei der Tenniswelt zurück nach Europa auf in die in der Vergangenheit so erfolgreiche europäische Sandplatzsaison geht, hat der gebürtige Hamburger in Miami noch eine Gelegenheit, nicht nur wertvolle Punkte für die Weltrangliste, sondern auch das so dringend notwendige Selbstvertrauen für Monte Carlo, Madrid, Rom und natürlich Paris zu sammeln.

Das ATP-Masters-1000-Event von Miami war zuletzt kein gutes Pflaster für Alexander Zverev. Bei den letzten beiden Editionen, 2019 und 2021, setzte es jeweils ein frühes Aus in Runde zwei für den 24-Jährigen. Dementsprechend gering sind jedoch auch die Punkte, die Zverev in Florida zu verteidigen hat. Förderlich für ein gutes Abschneiden ist zudem auch, dass mit Rafael Nadal und Novak Djokovic in Miami gleich zwei der ganz großen Konkurrenten Zverevs fehlen werden. Topgesetzt ans Werk gehen wird der Russe Daniil Medvedev.

Dass der Deutsche an der Ostküste durchaus erfolgreich Tennis spielen kann, zeigte Zverev indes bereits 2018: Damals erreichte Zverev beim ATP-Masters-1000-Event das Endspiel, musste dieses jedoch gegen John Isner verloren geben. Ein gutes Abschneiden bei der 2022er-Edition wäre für Zverev zudem ein wichtiger Erfolg in Hinblick auf das Rennen um Weltranglistenplatz Nummer eins. Denn dieser hat sich mit einem Rafael Nadal in dieser Form mittlerweile bereits zu einem Vier-Kampf entwickelt.