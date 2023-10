Alexander Zverev - Kurze Verschnaufpause nach der Shanghai-Enttäuschung

Für Alexander Zverev geht es nach dem frühen Aus in Shanghai schon bald beim ATP-500-Turnier in Tokio weiter.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.10.2023, 12:26 Uhr

Nach seinem Turniersieg in Chengdu sowie dem Halbfinal-Einzug in Peking war bei Alexander Zverev einfach die Luft raus: Der deutsche Olympiasieger musste sich Roman Safiullin in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai mit 3:6 und 1:6 geschlagen geben und somit auch im Kampf um die ATP Finals in Turin einen Rückschlag hinnehmen.

Aktuell liegt Zverev im Race auf Platz sieben, Taylor Fritz und Casper Ruud können in Shanghai aber Punkte auf den 26-Jährigen gutmachen. Und dann stellt sich die Frage, welche Pläne der achtplatzierte Holger Rune in dieser Saison noch verfolgt. Gänzlich fit scheint der Däne derzeit allenfalls nicht.

Anders ist die Lage hingegen bei Zverev: Aus diesem Grund wird der gebürtige Hamburger vom 16. bis 22. Oktober auch beim ATP-500-Event in Tokio an den Start gehen. Neben dem Weltranglistenzehnten haben sich unter anderem auch Fritz und Ruud angekündigt.

Ohnedies geht es für Zverev in der finalen Phase der Saison Schlag auf Schlag: Nach dem Event in Tokio geht es für ihn zurück nach Europa, wo er die Erste Bank Open in Wien (23. bis 29. Oktober) sowie das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy (30. Oktober bis 5. November) bestreiten will. Am 12. November fällt dann bereits der Startschuss in Turin. Ob mit oder ohne Zverev.

