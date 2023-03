Alexander Zverev - Mit viel Schwung über den Großen Teich

Alexander Zverev hat mit dem Halbfinaleinzug in Dubai einen wichtigen weiteren Schritt bei seinem Comeback gemacht. Nun geht es weiter in Indian Wells.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.03.2023, 07:42 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev kann optimistisch in die Zukunft blicken

Das Tiebreak des zweiten Satzes zwischen Alexander Zverev und Andrey Rublev im Halbfinale des ATP-Tour-Turniers in Dubai am gestrigen Freitag hatte das Potenzial, dem Comeback von Zverev noch einmal einen zusätzlichen Boost zu verleihen. Einen Matchball nach dem anderen konnte die deutsche Nummer eins abwehren. Und das gegen einen Kontrahenten, der bislang immer den Kürzeren gezogen hatte. Alles war angerichtet für einen emotionalen Zusammenbruch von Rublev. Aber der Russe blieb diesmal stabil.

Zverev wird dieses Match wohl dennoch als weiteren Fortschritt einordnen. Aus mehreren Gründen: Da wäre zunächst der Aufschlag des gebürtigen Hamburgers, der zwar im ersten Satz ein wenig wackelte, in der entscheidenden Phase aber sehr konstant ins Ziel fand. Auch die Positionierung auf dem Court schien sich im Laufe der Partie zu verbessern. Zu beginn jedenfalls dominierte Rublev, weil er fast bei allen Schlägen an oder sogar auf der Grundlinie stand. So eindeutig sah das in der Schlussphase nicht mehr aus.

Zverev wird in Indian Wells mit Freilos beginnen

Es bleibt das erste Halbfinale nach dem Wiedereinstieg für Alexander Zverev, die erste kleine Siegesserie. Das erklärte Ziel ist es ja, zur Sandplatzsaison wieder auf wirklich höchstem Niveau zu spielen. Aber warum sollte das nicht schon auch in Indian Wells und Miami funktionieren? Novak Djokovic wird ja aller Voraussicht nach nicht am Start sein, Rafael Nadal ganz sicher nicht, hinter Stefanos Tsitsipas und Carlos Alcaraz stehen große Fragezeichen. Und zum Auftakt wird es ein Freilos geben.

Erschöpft wirkte Alexander Zverev in den Tagen von Dubai aber ohnehin nicht. Eher hungrig auf das nächste Match. Und wie das Auftaktmatch gegen Jiri Lehecka gezeigt hat: Wenn man Zverev ein freundliches Angebot macht, ein eigentlich nicht rosiges Match zu seinen Gunsten zu drehen, dann greift er wieder beherzt zu.

Gute Aussichetn also für Indian Wells. Wo Zverev ja auch im Doppel am Start sein wird. Wie schon in Dubai an der Seite von Marcelo Melo.