Alexander Zverev möchte „aktiver“ spielen

Alexander Zverev hat in einem Interview mit Sky Deutschland ein Update über seinen derzeitigen Trainingsstand und seine spielerischen Ziele gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2020, 11:04 Uhr

© GEPA Pictures Öfter mal den Volley wagen - Alexander Zverev möchte aktiver spielen

In den vergangenen Tagen hat Alexander Zverev interessierte Beobachter mit Videos versorgt, die ihn beim Standsprung auf einen Kasten oder mit der Langhantel auf den Schultern zeigen. Die körperliche Verfassung der deutschen Nummer eins scheint zu stimmen, spielerisch hat sich das neue Jahr mit dem erstmaligen Erreichen eines Grand-Slam-Halbfinals in Melbourne ja auch sehr ordentlich angelassen. Zumal die Auftritte beim ATP Cup zuvor eher bescheiden ausgefallen waren.

Wann es wieder zurück auf die ATP-Tour geht, weiß Zverev natürlich wie alle übrigen Kollegen nicht. Wie er zurückkommen will, das allerdings hat der gebürtige Hamburger, der sich seit einigen Wochen in Florida aufhält, in einem Interview mit Sky Deutschland eigentlich in einem Wort zusammengefasst: aktiver. „Ich kann viele Bälle ins Feld spielen“, so Zverev. „Aber ich möchte mehr ans Netz gehen, meine Rückhand und meinen Aufschlag verbessern.“

Zverev mit Problemen abseits des Courts

Gerade der Aufschlag galt in den vergangenen Jahren als Paradeschlag des ATP-Weltmeisters von 2018. Bis eine für viele Experten unerklärliche Flut von Doppelfehlern Zverevs Gegnern oft leichtes Spiel gab. „Vor 2019 hatte ich nie Probleme mit meinem Aufschlag“, sagte Zverev zu Sky. „Davor hatte ich immer meinen Rhythmus.“ Seitdem sei es ein wenig gewesen wie: Wenn er seinen Aufschlagrhythmus verliere, dann verliere er das ganze Match.

Zverev betonte allerdings auch, dass die Probleme abseits des Platzes großen Einfluss auf sein Spiel gehabt hatten. Anfang 2019 begann die lange und von vielen Störgeräuschen begleitete Trennung von Manager Patricio Apey. Dazu kamen im Frühjahr gesundheitliche Probleme bei Trainervater Alexander Zverev Senior. Jetzt sei aber wieder alles im Lot. „Man hat es ja bei den diesjährigen Australian Open gesehen. Wenn ich gut serviere, bin ich einer der besten Spieler. Aber wenn ich schlecht serviere, kann ich gegen viele Spieler verlieren.“