Alexander Zverev nach Comeback: "Weiß, dass es noch ein langer Weg ist"

Alexander Zverev kehrte beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien auf die große Tennisbühne zurück. Wenngleich der Deutsche ein positives Fazit zieht, bleibt doch noch viel Verbesserungspotenzial.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.12.2022, 19:34 Uhr

Alexander Zverev zieht nach dem Exhibition-Event in Saudi-Arabien ein positives Fazit

Ein Sieg, eine Niederlage im Einzel und eine Niederlage im Paarlauf, so die Bilanz von Alexander Zverevs nach dessen erstem "Turnier" seit den French Open, wo sich der Deutsche in einem epischen Halbfinalduell mit Rafael Nadal die so folgenschwere Verletzung am Fuß zugezogen hatte. Nun ist der Deutsche zurück und zeigte sich bei seinem ersten Auftritt - beim umstrittenen Exhibition-Event in Saudi-Arabien - mit teilweise neuen Facetten im Spiel (wie etwa dem Einsatz von Serve-and-Volley) und gewohnt starker Aufschlagleistung.

Am wichtigsten sei es zweifelsohne gewesen, wieder in einem kompetitiven Match aktiv zu sein, betonte Zverev nach seinen Auftritten. "Ich bin froh, dass ich gestern zwei Matches gespielt habe. Ich war froh, dass ich auf diesem Niveau antreten und mit Daniil spielen konnte. Natürlich war der erste Satz nicht toll, aber das war zu erwarten. Aber dann war ich zufrieden mit dem Niveau und auch damit, wie ich mich im zweiten Satz bewegt habe", so der gebürtige Hamburger.

Zverev noch nicht angekommen

Insbesondere der zweite Satz im Duell mit dem Russen sei es auch gewesen, der den Deutschen durchaus optimistisch auf die kommenden Aufgaben blicken lässt:: "Das zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich weiß aber, dass noch ein langer Weg vor mir liegt", so Zverev, der nach dem Einzelerfolg über Freund Dominic Thiem - im kurzen Format zweier Champions Tiebreaks - auch im Paarlauf an der Seite des Österreichers ins Rennen ging.

Das Doppel ging zwar verloren, die Erfahrung sei jedoch eine tolle gewesen, wie Zverev erklärte: "Es macht immer Spaß, auf dem Platz zu stehen. Es ist etwas anderes, als auf einem Einzelplatz zu spielen. Wir haben viele Einzelspiele bestritten, da ist es schön, zur Abwechslung mal den Platz im Doppel zu teilen", so der Deutsche. Für den es wie für Dominic Thiem nun nach Dubai geht, wo das nächste Exhibition-Event auf dem Plan steht. Und wo Zverev bereits ein weiteres Stück des Weges zurückgelegt haben möchte.