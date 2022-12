Alexander Zverev ortet bei sich noch körperliche Defizite

Der erste Einsatz von Alexander Zverev beim United Cup in Sydney gegen Jiri Lehecka hat in einer Niederlage geendet. Danach gab der gebürtige Hamburger ein wenig Einblick in seine aktuellen Befindlichkeiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2022, 14:08 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev will und muss noch an sich arbeiten

Es ist ja nicht so, dass Alexander Zverev während der letzten Jahre immer mit Siegesserien im ATP Cup seine Spielzeiten begonnen hätte. Nein, es gab Aufs und Abs - und auch eine Niederlage wie gegen Jiri Lehecka zum Auftakt der United-Cup-Begegnung gegen die Tschechischen Republik am Samstag wäre in normalen Jahren durchaus drin gewesen. Aber 2023 wird eben kein normales Jahr für die deutsche Nummer eins. Nicht nach der ewig langen Pause nach dem Unfall in Roland Garros.

„Vom Gefühl her war es ok“, erklärte Zverev nach seiner Niederlage gegen Lehecka in Sydney also. „Aber ich glaube, dass mein Tennis weit weg von jenem Level ist, auf dem ich es gerne hätte. Das ist nach sieben Monaten Pause aber auch normal. Ein paar Dinge sind anders sonst. Ich glaube, ich bin heute schneller müder geworden als sonst. Aber das passiert offensichtlich, wenn man nicht spielt.“

Zverev erst seit Saudi-Arabien schmerzfrei

Vor seiner zweiten Partie beim neu geschaffenen Mannschaftswettbewerb gegen Taylor Fritz hat Zverev nun mindestens einen Ruhetag im Einzel. „Mache ich mir Sorgen? Wahrscheinlich nicht. Körperlich bin ich nicht auf jenem Stand, auf dem ich sein müsste. Das steht völlig außer Frage. Ich werde schneller müde als früher. Und ich bin nicht so schnell wie zuvor.“

Was allerdings mit der Vorbereitung zusammenhängt, die dann doch nicht ganz so problemlos gelaufen ist. „Um ehrlich zu sein, bin ich erst seit zwei, drei Wochen schmerzfrei, eigentlich seit Saudi-Arabien. Davor hatte ich Schmerzen und ich konnte viele verschiedene Dinge nicht tun, die ich eigentlich machen wollte. Es wird keine Sache von morgen und übermorgen sein. Sondern die von ein paar Wochen, bis ich wieder auf meinem gewünschten Level bin.“