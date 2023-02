Alexander Zverev scheitert in Katar an Andy Murray

Alexander Zverev kommt bei seinem Comeback nicht wirklich in Tritt. Beim ATP-250-Turnier in Katar scheitert die deutsche Nummer eins bei seinem ersten Auftritt in drei Sätzen am Schotten Andy Murray. Das Match glich einer Zeitreise und lässt für die nächsten Wochen nicht viel Gutes hoffen.

Wenn man nicht auf den Kalender gebklickt hätte, hätte das Match zwischen Alexander Zverev und Andy Murray auch vor fünf, sechs Jahren genauso stattfinden können – zumindest aus der Sicht von Alexander Zverev. Beim 6:7 (5:7), 6:2 und 5:7 gegen den Schotten zeigte der Deutsche alles, was ihn "auszeichnet" und "ausgezeichnet hat", wenn er nicht in Form ist und sich nicht richtig wohl auf dem Tennisplatz fühlt.

Zverev agierte von Beginn (wieder) weit hinter der Grundlinie und seine Auswahl für Angriffsschläge war in den seltesten Fällen klug. Besonders auf seine Vorhand konnte sich Zverev nicht verlassen. Teilweise segelte sie meterweise ins Aus. Nun hat man diesen Zverev schon oft gesehen, in guten (aggressiveren) Zeiten hoffte man, diese Spielweise gehöre der Vergangenheit an. Nur um sie wenig später wieder zu sehen. Und eben auch nun nach seiner Verletzung.

Im zweiten Satz fand Alexander Zverev besser ins Spiel und vor allem sein erster Aufschlag kam besser. 6:2 ging der Satz an den Favoriten. Wer jedoch glaubte, damit kehre mehr Sicherheit in das Spiel des Olympiasiegers von Tokio ein, sah sich getäuscht. Der dritte Satz war ein Abziehbild von Durchgang eins. Ein tapfer kämpfender Murray gab Zverev zahlreiche Chancen, Fehler zu machen – und Zverev nutze diese.

Symptomatisch der Matchball: Zverev diktiert den Ballwechsel von der Grundlinie, rückt aber einen Ball zu spät ans Netz, muss einen schwierigen Halbvolley spielen und Murray passiert ihn mit der Rückhand. Dass ein niemals aufgebender, aber bei weitem nicht in der Form seine Hochzeit befindlicher Andy Murray es schafft, Alexander Zverev zu bezwingen, lässt die Alarmglocken läuten. Das Comeback von Alexander Zverev vollzieht sich in Mini-Schritten. Und so einige Schritte gehen nicht mal vorwärts. Wie bei seinem Auftritt in Katar.