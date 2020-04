Alexander Zverev sieht Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas und sich als heißeste Anwärter auf Grand-Slam-Titel

Alexander Zverev spricht im Interview mit dem Kicker über sein aktuelles Training, Tennis zu Zeiten von COVID-19 und nennt jene Spieler, die laut ihm die heißesten Anwärter darauf sind, die "Big Three" bei einem Grand Slam zu beerben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.04.2020, 19:33 Uhr

Grand Slams waren für Alexander Zverev bis zu den Australian Open diesen Jahres ein rotes Tuch. Zwar darf der 23-Jährige bereits in seinen jungen Jahren auf drei ATP-Masters-1000-Titel zurückblicken, bis zum ersten Grand Slam des Jahres konnte der Deutsche aber bei Major-Turnieren nicht an diese Leistungen anknüpfen. „ Ich hatte in allen Aspekten meines Lebens viel Ruhe. Ich hatte meinen Vater, mein Team und meine Freundin da. Ich konnte mich auf das Wesentliche konzentrieren“, erklärt sich Zverev im Interview mit dem Kicker diese Leistungssteigerung. Beim Grand Slam in Melbourne war Zverev erstmals in die Runde der letzten Vier vorgedrungen.

Team spielt zentrale Rolle

Der Einzug ins Halbfinale der Australian Open, er kam durchaus überraschend, hatte sich Zverev doch zum Start in die Saison – beim ATP Cup – alles andere als in Topform präsentiert. „In den zehn Tagen vor den Australian Open habe ich dann sehr viel trainiert. Ich habe meinen Aufschlag unglaublich verbessert und von der Grundlinie viel besser gespielt“, erklärt Zverev seine Vorbereitung auf das Grand Slam.

Neben dem intensiven Training war es insbesondere sein Team, das für den Weltranglisten-Siebenten in Melbourne eine wichtige Rolle spielte. „Alle waren bei der Arbeit mit mir sehr fokussiert und haben auch viele Dinge gemacht, die sie nicht machen müssen. Die haben sie nur gemacht, weil sie wussten, dass ich diese jetzt brauche“, so Zverev. Für seinen Fitnesstrainer, Jez Green, bedeutete dies stundenlange Videoanalysen, bei denen er sich anschaute, was Zverev vor einigen Jahren beim Aufschlag anders gemacht hatte.

In der Vorschlussrunde war für Zverev dann aber Endstation, in vier Sätzen musste sich der gebürtige Hamburger Dominic Thiem geschlagen geben. Ein Faktor, der in diesem Match eine wichtige Rolle spielte, war das Netzspiel. Während sich der Österreicher am Netz deutlich verbessert präsentierte, fehlte bei Alexander Zverev in der ein oder anderen Situation die Selbstverständlichkeit. Eine Facette seines Spiels, an der der 23-Jährige nun aber in der Unterbrechung der Tour arbeitet.

„Es geht momentan viel um den Aufschlag und die Rückhand. Ich versuche natürlich auch, weitere Dinge zu verbessern. Dazu zählt zum Beispiel das aggressive Tennis und das Netzspiel“, erklärt Zverev, der aktuell in der Nähe von Florida verweilt. Zwei Einheiten stehen aktuell beim Deutschen auf der Tagesordnung, vormittags von 9:00-13:30 und abends von 17:30 bis 20:00 Uhr. Der Fokus liege dabei aber klar auf den Fitnesseinheiten. „Ich achte auf den Aufbau des Körpers, damit dieser für die nächsten paar Jahre hält. So eine Chance bekommt man für den Körper nicht noch einmal“, versichert Zverev.

Zverev: "Hoffe einfach, dass das Turnier stattfindet"

Weiter gehen könnte es mit der Tour für Zverev ausgerechnet bei seinem Heimturnier, dem ATP-500-Event in Hamburg. Dass dieses Event – sofern überhaupt eine Austragung möglich ist – wohl eher vor leeren Rängen stattfinden wird, dessen ist sich Zverev vollkommen bewusst: „Ich würde – unabhängig von den Zuschauern – lieber spielen als dies gar nicht zu tun. Wir müssen aber erstmal schauen, was gesundheitlich für alle am besten ist. Ich hoffe einfach, dass das Turnier stattfindet“, so Zverev.

Sollte die Saison planmäßig in Hamburg wieder aufgenommen werden, so stehen die Zeichen auch gut für eine Austragung der beiden Grand-Slam-Turniere in Paris und New York. Zwei weitere Chancen für die junge Generation, die Dominanz der „Big Three“ zu durchbrechen. Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal mache es besonders aus, dass sie in den frühen Runden wenig Zeit auf dem Platz verbringen: „Die Top-Jungs machen gerade das so gut. Wenn sie besser sind, dann sie einfach besser und geben keinen Satz ab. Sie verbringen so wenig Zeit wie möglich auf dem Platz“, sieht Zverev als Schlüssel zum Erfolg.

"Thiem, Tsitsipas und ich die heißesten Anwärter"

Auf die Frage, wem konkret er es denn zutraue, der nächste Grand-Slam-Champion nach den „Big Three“ zu werden, hat Alexander Zverev drei Namen parat. „Es gibt eine Reihe an Spielern - Dominic Thiem gehört hundertprozentig dazu. Ich denke schon, dass ich dort auch dazugehöre. Ich habe von den jungen Spielern die größten und meisten Turniere gewonnen. Dominic Thiem war aber schon dreimal in einem Finale eines Grand-Slam-Turniers. Das ist auch ein Unterschied. Tsitsipas muss ich auch in diese Gruppe tun“, erklärt der 23-Jährige. Auch Medvedev müsse man in diese Reihe an Spielern aufnehmen, "ich denke aber, dass Thiem, Tsitsipas und ich die heißesten Anwärter sind", so Zverev.

Für Zverev wäre es wichtig, dass diese Wachablöse noch zur aktiven Zeit der großen Drei über die Bühne geht: „Wir als junge Spieler sollten aber versuchen, die großen Turniere zu gewinnen, während sie noch da sind. Dann würden wir beweisen, dass wir besser sind und nicht erst gewinnen können, wenn sie nicht mehr spielen. Momentan gibt es für sie auch noch keinen Grund, mit Tennis aufzuhören - sie gewinnen ja alles.“

