Alexander Zverev: Sportler des Jahres als Krönung für großartige Saison?

Zusammen mit Weitspringer Malaika Mihambo geht Alexander Zverev als Topfavorit in Deutschlands "Sportler des Jahres"-Wahl am Sonntag. Es wäre die Krönung für eine herausragende Saison 2021.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.12.2021, 17:47 Uhr

Setzt Alexander Zverev seiner Saison 2021 mit dem Titel als Sportler des Jahres die Krone auf?

Exakt 30 Jahre ist es er, als das letzte Mal ein Tennisspieler die Ehre als Deutschlands Sportler des Jahres zuteil wurde. Was Michael Stich 1991 vollbrachte, könnte nun auch Alexander Zverev gelingen: Der Weltranglistendritte gilt als Topfavorit bei der am Sonntag steigenden Wahl im mondänen Benazetsaal des Kurhauses Baden-Baden.

Der gebürtiger Hamburger blickt auf ein besonderes Tennisjahr 2021 zurück: Nicht nur konnte der 24-Jährige bei zwei ATP-Masters-1000-Events reüssieren und die Nitto-ATP-Finals in Turin in beeindruckender Manier für sich entscheiden, insbesondere der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen ist es, die das Jahr 2021 für Zverev zweifelsohne zu einem besonderen macht.

Malaika Mihambo wohl härtester Konkurrent

Während Zverev gemeinhin als der Aspirant auf die prestigeträchtige Auszeichnung gilt, darf sich insbesondere Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo zumindest Außenseiterchancen ausrechnen. Zudem gehört auch Schwimmer Florian Wellbrock zum erweiterten Favoritenkreis, der 24-Jährige konnte in Tokio Gold und Bronze erringen. 2020 wurde Eishockey-Star Leon Draisaitl zum Sportler des Jahres gekürt.

Trotz all der Erfolge 2021 - immerhin konnte Zverev bei gleich sechs Turnieren den Titel holen - bleiben die Grand Slams ein rotes Tuch für den Weltranglistendritten. Viertelfinale bei den Australian Open, Halbfinale bei den French Open, Achtelfinale in Wimbledon und Halbfinale bei den US Open - der ganz große Coup auf der größten Tennisbühne blieb für Zverev auch 2021 aus. In ziemlich exakt einem Monat startet der gebürtige Hamburger in einen weiteren Anlauf. Wohl - so scheint es - mit den Ehren des Sportler des Jahres im Gepäck.