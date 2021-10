tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Alexander Zverev über Comeback von Dominic Thiem: Körper als großes Fragezeichen

Alexander Zverev hat sich nach seinem Viertelfinalerfolg bei den Erste Bank Open über die Comeback-Pläne seines Kumpels Dominic Thiem geäußert. Und dabei betont, dass eine Verletzung wie die von Dominic Thiem nicht zu unterschätzen sei.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 19:19 Uhr

Alexander Zverev sieht für die kommende Saison in Dominic Thiems Körper das große Fragezeichen

(Zu) wenig Beachtung fand ein durchaus humorvoller Auftritt von Alexander Zverev auf den Social-Media-Kanälen der Erste Bank Open. Im Instagram-Quiz, bei dem es darum ging, die Namen der bekanntesten Österreicherinnen und Österreicher zu erraten, stellte der des Dominic Thiem standesgemäß recht wenig Probleme für den gebürtigen Hamburger dar. Da beim Beispiel Thiem jedoch auf ein Foto mit dem US-Open-Pokal in Händen zurückgegriffen wurde, proklamierte Zverev kurzerhand: "Diese Trophäe sollte mir gehören", grinste der Deutsche in die Kamera (Hier kommt ihr zum Video!).

Zwar betonte Zverev schnell, nur Scherze zu machen, nur um in der Schlusssequenz abermals zu unterstreichen, dass es eigentlich er hätte sein sollen, der im Vorjahr den US-Open-Sieg davontragen sollte. Die so bittere Niederlage in Flushing Meadows 2020, als Zverev bereits mit 2:0-Sätzen und Break in Front gelegen hatte, scheint der 24-Jährige nun jedenfalls verdaut zu haben. Ein Prozess - daraus machte der Weltranglistenvierte zuletzt wenig Hehl -, der dem Deutschen einiges an Kraft abverlangt hatte.

Thiems Körper als Fragezeichen

Thiem selbst arbeitet zurzeit fernab der größten Courts der Tenniswelt an seinem Comeback, eine Handgelenksverletzung beim ATP-250-Event von Mallorca war für den 28-Jährigen gleichbedeutend mit dem Schlussstrich unter einer durchaus verkorksten Saison 2021. Nun stehen die Weichen auf Rückkehr. Auf dieser könnte sich der Österreicher jedenfall auf seine spielerischen Qualitäten verlassen, wie auch Zverev am Rande der Erste Bank Open betonte: "Überhaupt keine Frage", so der Hamburger, "an Dominics Tennis und Technik gibt es nichts zu rütteln. Diese Stärken wird er schnell wieder abrufen", ist der Deutsche überzeugt.

Der große Unsicherheitsfaktor sei jedoch der Körper des Lichtenwörthers, wie Zverev erklärte: "Das große Fragezeichen ist sein Körper. Diese Art von Handgelenksverletzung ist für einen Tennisspieler mühsam, gerade mit einer einhändigen Rückhand." Eine ähnliche Verletzung hätte sein Bruder Mischa durchgemacht, mit der Erfahrung: "Man muss mit so einer Geschichte extrem behutsam umgehen." Ratschläge, die der Hamburger Thiem auch persönlich mitteilen könnte. Am Wochenende ist ein gemeinsames Abendessen der Aushängeschilder des deutschsprachigen Tennissports geplant.