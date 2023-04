Alexander Zverev und die Wochen der Wahrheit auf Sand

Das frühe Aus beim ATP-Turnier in München verdeutlichte, dass Alexander Zverev weiter auf der Suche nach der Konstanz vergangener Tage ist. Dabei steht die ehemalige Nr. 2 der Welt auf seinem selbsterklärten Lieblingsbelag unter Zugzwang, droht bei ausbleibenden Top-Resultaten ein drastisches Abrutschen in der Weltrangliste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.04.2023, 14:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Bei den anstehenden Sand-Turnieren steht Alexander Zverev unter Zugzwang.

Niedergeschlagen und maßlos von sich selbst enttäuscht rang Alexander Zverev im Sky-Interview nach Worten, um sein erneutes Ausscheiden im Auftaktmatch beim ATP 250-Turnier im Münchner Norden zu erklären. Gewiss waren die nass-kalten Bedingungen auf der Anlage des MTTC Iphitos seiner aggressiven Spielanlage nicht zuträglich, dennoch suchte der Hamburger nach der Niederlage gegen den Australier Christopher O’Connell nicht nach Ausreden, sondern reflektierte das enttäuschende Abschneiden in seiner dargebotenen Leistung. Als Hauptursache führte der 25-jährige an, dass ihn in den letzten Jahren die eigene Erwartungshaltung beim Antreten vor heimischem Publikum hemmen würde und er somit nicht die gewünschte Performance abrufen könne.

Absturz in der Weltrangliste droht

Neben der eigenen Erwartungshaltung könnten auch knallharte Fakten in den Gedankenspielen des Olympiasiegers eine Rolle spielen. Zwar steht Zverev bei momentan 2.140 Weltranglistenpunkten mit Platz 16 noch einigermaßen komfortabel da – aber beim Ausblick auf die nächsten Turnierwochen könnte sich das schlagartig ändern. Mit seiner Semifinal-Teilnahme und dem Finaleinzug bei den Masters-Turnieren in Madrid und Rom, sowie dem Halbfinaleinzug in Roland Garros, hat der zweifache ATP-Weltmeister aus dem Vorjahr alleine bei diesen drei Turnieren 1.680 seiner ATP-Punkte zu verteidigen. Im Worst-Case droht sogar ein Abrutschen aus den Top 100.

Schwere Auslosungen als Folge

Eine Teilnahme an den großen Turnieren trotz eines eventuell schwächeren Rankings sollte aufgrund der Vita von Alexander Zverev zunächst kein Problem sein, da die Turnierdirektoren einem Spieler seiner Klasse bestimmt eine Wildcard zur Verfügung stellen würden. Problematischer könnte es sich gestalten, wenn der 5-fache Masters-Champion keine Aufnahme in die Setzlisten findet und somit von der ersten Runde an den größten Kalibern gegenüberstehen könnte. Mut machen sollte ihm da, dass er seine beiden bisher stärksten Leistungen in dieser Saison gegen einen Top-Spieler wie Daniil Medvedev trotz unglücklicher Niederlagen abliefern konnte.

Turniere in Madrid und Rom als Wohlfühloase

Zusätzliche Hoffnung geben sollte Zverev auch das bisherige Abschneiden bei den kommenden beiden Masters-Turnieren. Mit etwas Galgenhumor spielte er darauf an, dass er in vergangenen Jahren auch nach schwachem Abschneiden am Aumeister in Madrid den Bock auf Sand umstoßen konnte. Mit breiterer Brust sollte der zweifache Titelträger also in die Caja Magica zurückkehren und auch im römischen Foro Italico durfte er bereits die Siegertrophäe in die Höhe recken. Auch das Wetter sollte dort für günstigere Bedingungen sorgen. Spannende Wochen also für das Team Zverev bei den verbleibenden Highlights auf der roten Asche.