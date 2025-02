Alexander Zverev: Verbesserter Aufschlag der Grund für starkes 2024?

Alexander Zverev servierte zuletzt so stark wie noch nie. Nach seinen großen Service-Problemen vor einigen Jahren keine Selbstverständlichkeit.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2025, 06:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

“Ein Spieler ist nur so stark wie sein zweiter Aufschlag”, so lautet eine alte Tennisweisheit. Man kann hinzufügen: Wenn dann noch das erste Service regelmäßig mit mehr als 200 Sachen einschlägt, macht es einiges noch einfacher.

Siehe Alexander Zverev.

Denn der spielte 2024 seine bislang stärkste Aufschlag-Saison, wie die ATP berichtet.

Demnach hat Zverev im vergangenen Jahr starke 90,2 Prozent seiner Aufschlagspiele gewonnen. Womit er sich auf Platz 2 im Gesamtranking spielte. Zum Vergleich: 2023 waren es “nur" 84,7 Prozent, 2019 gar nur 79,7 Prozent.

Es war jene Zeit, in der Zverevs Aufschlagprobleme sichtbar wurden und er teilweise schockierende Doppelfehler produzierte. Die ihn am Ende wohl auch den Sieg bei den US Open 2020 gegen Dominic Thiem kosteten.

Alexander Zverev: “Habe viel am Aufschlag gearbeitet”

Was den Unterschied ausmache, wurde Zverev in Rio de Janeiro gefragt. “Ich habe den Ballwurf geändert und mein zweiter Aufschlag ist kontanter geworden”, erklärte er. “In der Vergangenheit habe ich viele Matches wegen meines Aufschlags verloren. Ich habe generell viel daran gearbeitet. Es ist der Schlag, in den ich am meisten investiert habe.”

Dafür spricht noch eine Zahl: 40,5 Prozent. So viele Matches nämlich hat Zverev in 2024 gewonnen, ohne auch nur ein Mal seinen Aufschlag abgegeben zu haben.

Während Zverev übrigens auch zum Jahresauftakt in Australien an seinen starken Aufschlagzahlen festgehalten hat, mit mehr als 90 Prozent gewonnener Aufschlagspiele, musste er zuletzt in Buenos Aires und Rio de Janeiro einen Rückschlag einstecken. Hier reichte es nur für 77 Prozent. Die Folge: jeweils das frühe Aus im Viertelfinale.

Zur Analyse der ATP geht es hier.