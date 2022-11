Alexander Zverev - Vom Football zu „Wetten, dass..?“

Alexander Zverev hat dieser Tage vor allem außerhalb des Tenniscourts viele Verpflichtungen. Nach dem Besuch des NFL Munich Games am Sonntag geht es für die deutsche Nummer eins am Samstag zu Thomas Gottschalk und „Wetten, dass..?“.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2022, 16:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev als Besucher beim Laver Cup

Die Interessen von Alexander Zverev in Sachen US Sport sind vielfältig. Ganz offensiv hat Zverev schon des öfteren seine Sympathien für die NBA bekundet, bei den US Open saß, wenn die Erinnerung nicht trübt, auch schon mal der Short Stop der New York Mets, Francisco Lindor, in der Box von Zverev. Ein Baseball-Spieler also.

Und am vergangenen Sonntag hat sich Alexander Zverev in der Münchner Allianz Arena auch beim Football gezeigt. In Begleitung von Freundin Sophia Thomalla und Bruder Mischa. Zu sehen gab es den wohl größten, ganz sicher aber erfolgreichsten Spieler aller Zeiten: Tom Brady, der nach den vielen Erfolgen mit den New England Patriots seit ein paar Jahren das Trikot der Tampa Bay Buccaneers trägt.

Zverev bei Gottschalk

Nicht einmal eine Woche später hat Zverev den nächsten Termin, der außerhalb eines Tenniscourts bestritten wird: Am Samstag findet die nächste „Wetten, dass..?“-Show statt, Thomas Gottschalk wird in Friedrichshafen neben Zverev auch die erfolgreichen deutschen Fußballerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn begrüßen.

Sportlich soll es dann endlich Mitte Dezember wieder losgehen. Da ist für Alexander Zverev, der eigentlich bei der Zwischenrunde im Davis Cup in Hamburg im September zurückkommen wollte, ein Start bei einem Schaukampfturnier in Saudi-Arabien geplant.