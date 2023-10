Almagro über Alcaraz: "Komplizierte Phase" aber kein Grund zur Sorge

In einem Interview mit Eurosport Spanien spricht Ex-Top-Ten-Spieler Nicolas Almagro über die aktuellen Herausforderungen von Carlos Alcaraz.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 13:46 Uhr

Carlos Alcaraz kämpft aktuell etwas mit seiner Form

Man muss kein ausgesprochener Tennis-Experte sein, um zu erkennen, dass - zumindest bislang - die Tennis-Herbstsaison von Carlos Alcaraz nicht ganz nach Wunsch verlaufen ist. Gleichzeitig ist auch klar, dass sich diese Einschätzung an der fast schon unheimlichen ersten Jahreshälfte des jungen Spaniers orientiert. Aber so ist es nun mal im Tennis-Business: Je höher man steigt, desto größer wird die Erwartungshaltung des Publikums, der Sponsoren und nicht zuletzt auch die des Sportlers selbst.

Auch Landsmann Nicolas Almagro, seines Zeichens Ex-Weltranglisten-Neunter und Tennis-Rentner seit 2019, gibt zu, dass er einen kleinen Abfall in der Formkurve des diesjährigen Wimbledon-Champions wahrnehmen konnte. Grund zur übertriebenen Sorge sieht der 38-Jährige allerings nicht, auch wenn er in einem Interview mit Eurosport Spanien von einer "komplizierten Phase" spricht.

Auch Djokovic ist ein Faktor

"Ich weiß, dass Carlos sehr ehrgeizig ist und dass es sein Traum ist, die Nummer eins zu werden", so Almagro. Er müsse nun ein gutes ATP-Finale in Turin spielen. "Ich persönlich denke, dass er alles unter Kontrolle hat, aber es hängt nicht nur von ihm ab, sondern auch von Djokovic."

Bezüglich dem leichten Leistungseinbruch befindet Almagro: "Alles was ihm gerade passiert, ist logisch und normal. So etwas ist Carlos noch nie passiert, und ich bin sicher, dass er in den nächsten Jahren diese Art von Fehlern bei bestimmten Turnieren nicht mehr machen wird." Alcaraz ist in diesem Jahr noch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy sowie bei den ATP-Finals in Turin im Einsatz.