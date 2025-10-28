Amanda Anisimova: Nur sie hat gegen die kompletten Top 3 in diesem Jahr gewonnen

Amanda Anisimova ist die einzige Spielerin auf der WTA-Tour, die in dieser Saison wenigstens einmal gegen Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Coco Gauff gewinnen konnte.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 10:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova vor ein paar Tagen in Peking

Gut: Aryna Sabalenka, Iga Świątek und Coco Gauff muss man aus dieser Wertung natürlich ausnehmen. Schließlich können sich die drei bestplatzierten Spielerinnen in den WTA-Charts ja nicht selbst schlagen. Ab er alle Profis dahinter sollten diese Ambitionen haben. Gelungen ist der Coup, mindestens einmal gegen die Top Drei zu gewinnen, aber nur einer: Amanda Anisimova.

Die US-Amerikenaerin fliegt ja noch immer so ein bisschen unter dem Radar, erstaunlicherweise auch in ihrem Heimatland. Dabei hat Anisimova das Race an Position vier abgeschlossen, noch vor Jessica Pegula und Australian-Open-Siegerin Madison Keys. Und nicht vergessen: In das erste Turnier der Saison 2025 in Auckland ist Anisimova als Nummer 36 der Welt gegangen.

Und doch hat 24-Jährige in dieser Spielzeit für Aufsehen gesorgt: mit zwei Titeln bei WTA-Tour-1000-Events, mit zwei Finalteilnahmen bei Majors - und eben auch mit Siegen gegen die drei angesprochenen Kolleginnen.

Gegen Aryna Sabalenka gewann Amanda Anisimova im Halbfinale von Wimbledon in einem Hochgeschwindiigkeits-Match mit 6:4, 4:6 und 6:4. An Iga Swiatek revanchierte sie sich für die Finalpleite von Wimbledon ein paar Monate später im Viertelfinale der US Open erstaunlich sicher mit 6:4 und 6:3.

Und in Peking hatte Coco Gauff dann überhaupt keinen Auftrag gegen ihre Landsfrau. Anisimova gewann nicht nur das Halbfinale gegen Gauff mit 6:1 und 6:2, sondern einen Tag später auch gleich das Turnier.

Was das nun in Hinblick auf die WTA Finals bedeutet? Man weiß es natürlich nicht. Aber wie ein paar andere Kolleginnen auch wird Amanda Anisimova gut ausgeruht nach Saudi-Arabien reisen. Und dort in dem Wissen starten, dass sie auch die Allerbesten ihrer Zunft bezwingen kann.