Andrea Gaudenzi sieht die ATP auf Linie mit dem IOC

Der Ausschluss von russischen und weißrussischen Spielern von der ATP-Tour ist für ATP-Chaef Andrea Gaudenzi auch weiterhin keine Option.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2023, 13:42 Uhr

© Getty Images Andrea Gaudenzi und Carlos Alcaraz bei den ATP Finals 2022 in Turin

Groß war die Aufregung im vergangenen Jahr, als die ATP und die WTA verkündeten, dass für die TeilnehmerInnen in Wimbledon keine Punkte für die entsprechenden Weltranglisten ausgeschüttet würden. Grund dafür war der Ausschluss von Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka und Co. vom traditionsreichen Turnier an der Church Road, weil Russland die Ukraine überfallen hatte. Und Belarus dies nach Einschätzung der britischen Behörden (wie auch zahlreicher Sportverbände) auch unterstützte.

In den Wochen davor durften SpielerInnen aus Belarus und Russland zwar auch nicht in Großbritannien spielen, da allerdings gab es ja Ausweichmöglichkeiten zu Turnieren auf dem Kontinent. ATP-Chef Andrea Gaudenzi ist nach wie vor der Auffassung, dass die damalige Verfahrensweise die richtige war, wie der Italiener nun in einem Gespräch mit El Globo noch einmal unterstrich.

Rublev mit "wichtiger Botschaft"

"Ich möchte noch einmal erwähnen, dass wir Krieg jetzt und für immer verdammen", so Gaudenzi. "Ich weiß, dass so etwas selbstverständlich sein sollte, aber es ist wichtig, dass wir diese Botschaft noch einmal laut und deutlich verbreiten. UNd als ATP sind wir auf einer Linie unter der Führung des IOC. Unsere Spieler (aus Russland und Belarus, Anm. d. red.) können nicht unter ihrer Flagge und bei Team-Wettbewerben spielen. Wie auch in keinem anderen Sport."

Von einem generellen Bann hält Andrea Gaudenzi aber nichts. "Wir glauben nicht an eine kollektive Schuld. Sie haben ihr ganzes Leben ang Tennis gespielt. Wir glauben, dass sie alleine aus Fairnessgründen die Chance haben müssen, zu spielen." Aber die Spieler dürfen auch ihre Meinung kundtun, wie es Andrey Rublev mit seiner Botschaft "Peace, not war" auf mehrere Kamera-Objektive getan hat. "Ich glaube, das war eine wichtige Botschaft."