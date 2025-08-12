Andreescu mit Ratschlag an Mboko: "Wichtig, dass sie den Kreis eng hält"

Die ganze Tenniswelt spricht derzeit über "teenage sensation" Victoria Mboko, die sich beim WTA-1000-Event in Montreal sensationell den Titel holte. Eine Landsfrau hat sich nun mit gut gemeinten Tipps zu Wort gemeldet.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 12.08.2025, 12:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Bianca Andreescu hat sich mit wohlgemeinten Ratschlägen an ihre Landsfrau Mboko gewandt.

Victoria Mboko hatte vergangene Woche für Verblüffung gesorgt, als sie als Wildcard-Spielerin tatsächlich bei ihrem Heimturnier in Montreal triumphierte.Aufgrund einer Blessur lässt die 18-Jährige das derzeit laufende 1000er-Turnier in Cincinnati aus.

Nun hat sich Mbokos Landsfrau Bianca Andreescu mit einer Reihe gut gemeinter Ratschläge an den Teenager gerichtet. Andreescu hatte selbst mit erst 19 Jahren den Titel bei den US Open 2019 geholt. Im gleichen Jahr triumphierte sie ebenfalls bei den Canadian Open, die damals in Toronto ausgetragen wurden.

"Man sollte es wirklich genießen"

"Ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Für mich war es super wichtig, den Moment voll und ganz zu genießen. Mit der Familie, mit den Freunden feiern, so lange wie es geht", so die mittlerweile 26-Jährige. „Im Tennis gibt es jede Woche ein Turnier, das kann schwierig sein, aber man sollte es wirklich genießen. Denn dann geht es wieder von vorne los.“

„Ich bin sicher, sie will viel mehr erreichen als nur dieses Turnier, was natürlich eine großartige Leistung ist, aber man will diesen Schwung beibehalten“, fügte die ehemalige Nummer vier der Welt hinzu. „Deshalb ist es meiner Meinung nach super wichtig, sich auf den Prozess statt auf die Ergebnisse zu konzentrieren, denn wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, will man das einfach immer wieder erleben."

Am wichtigsten sei es, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, so Andreescu. "Umgib dich einfach mit Menschen, die sich wirklich um dich kümmern. Bei all der Aufmerksamkeit, den Medien und so weiter, weißt du, dass es Leute geben könnte, die mit dir arbeiten wollen oder einfach nur irgendwelche Leute, die mit ihr befreundet sein wollen. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass sie ihren Kreis eng hält und wirklich auf ihre Intuition vertraut, wen sie in ihrem Kreis behalten will“, so die Kanadierin, die derzeit nur auf Platz 175 der Weltrangliste steht.