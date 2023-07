Andrey Rublev: Der ewige Viertelfinalist?

Andrey Rublev war im Wimbledon-Viertelfinale gegen Novak Djokovic keineswegs chancenlos. Am Ende stand jedoch auch im achten Grand-Slam-Viertelfinale eine Niederlage.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 22:58 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev wartet weiterhin auf sein erstes Grand-Slam-Halbfinale.

Melbourne, Paris und New York. Bei allen drei Grand Slams stand Andrey Rublev vor der diesjährigen Wimbledon-Austragung im Viertelfinale. Die Teilnahme im Club der letzten acht blieb dem siebten der Weltrangliste bis zu diesem Jahr verwehrt. Doch jetzt gehört auch Rublev zu diesem Kreis und macht damit die Sammlung bei allen Grand Slams komplett. Doch wird es in Zukunft auch für mehr reichen?

Ja, kann problemlos vermutet werden, wenn davon ausgegangen wird, dass ein Spieler seiner Qualität sicherlich ein Halbfinale der vier Majors bei gesundem Karriereverlauf erreichen wird. Nein, wenn man gewisse Erkenntnisse zusammenträgt.

Rublev 4:14 gegen Djokovic, Medvedev und Zverev

Rublev hat gegen die langjährigen Spitzenspieler wie Djokovic (ein Sieg bei vier Niederlagen), Medvedev (2:5) und Zverev (1:5) negative Bilanzen. Gegen die jüngeren Spieler in den Top10 sieht seine Bilanz besser aus. Stilistisch hat Rublev einige Waffen in seinem Spiel, ist unter den Topspielern jedoch der Akteur mit der größten Anfälligkeit für ungezwungene Fehler. Auch der zweite Aufschlag ist weiterhin ein Problem, was auf Rasen sicherlich besser kaschiert werden kann.

Sollte Rublev an diesen Komponenten weiterhin arbeiten, ist sicherlich ein weiterer Sprung in den Draws der großen Turniere möglich. Übrigens hat Rublev gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz eine ausgeglichene Bilanz. Bis auf ein Exhibition-Match in Abu Dhabi gab es auf der Tour zwischen beiden Spielern keinen Vergleich.