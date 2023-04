Andrey Rublev: "Habe das Gefühl, dass ich mich noch verbessern kann"

Andrey Rublev hat am Sonntag seinen ersten ATP-Masters-1000-Titel geholt. Nach demTurniersieg in Monte-Carlo will der 25-Jährige nun durchstarten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.04.2023, 20:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andrey Rublev triumphierte in Monte-Carlo

Wirklich gut sah es für Andrey Rublev im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo im dritten Satz nicht mehr aus. Beim Stand von 4:1 fand Holger Rune einen Breakball und damit bereits einen "kleinen Matchball" vor. Doch Rublev antwortete in Manier eines Weltklassespielers und durfte letztlich doch noch über den Sieg jubeln.

"Ich fühle mich großartig, es ist ein tolles Gefühl", erklärte Rublev nach seinem ersten Titelgewinn auf ATP-Masters-1000-Ebene. Dies ausgerechnet in Monte-Carlo geschafft zu haben, bedeute ihm sehr viel. Es sei eine Freude, an diesem Turnier überhaupt teilnehmen zu dürfen, führte der Weltranglistensechste aus.

Dabei hatte Rublev, der in dieser Woche beim ATP-250-Turnier in Banja Luka an den Start gehen wird, im dritten Satz mit Krämpfen zu kämpfen. "Je mehr man über das Problem nachdenkt, desto schlimmer scheinen die Schmerzen zu sein. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben und keine große Sache daraus zu machen", erklärte der 25-Jährige.

Der Triumph im Fürstentum macht Rublev offenbar Lust auf mehr. "Ich habe das Gefühl, dass ich mich noch sehr verbessern kann. Ich habe das Gefühl, dass ich das im Training schon tue", so der Russe. "Ich weiß nur noch nicht, wann sich das bei den Turnieren bemerkbar macht. Am Ende habe ich hier den Pokal gewonnen. Mein Ziel ist es, weiterhin hart in diese Richtung zu arbeiten und mich so weit wie möglich zu verbessern."

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo