Andrey Rublev sucht seine Form - und fällt aus den Top Ten

Andrey Rublev befindet sich in einer Mini-Krise. Am kommenden Montag wird der 24-Jährige erstmals seit September 2020 nicht mehr zu den zehn besten Tennisspielern der Welt zählen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.08.2022, 08:11 Uhr

© Getty Images Bei Andrey Rublev lief es zuletzt nicht rund

Die nordamerikanische Hartplatzsaison verlief für Andrey Rublev bisher enttäuschend: Beim ATP-500-Turnier in Washington scheiterte der Russe als topgesetzter Akteur im Halbfinale an Yoshihito Nishioka, in der Vorwoche verlor er in Montreal nach einem Freilos in Runde zwei gegen Daniel Evans. Und in Cincinnati musste sich der Vorjahresfinalist im Achtelfinale nun Taylor Fritz geschlagen geben.

Keine Frage: Rublev befindet sich in einer schwierigen Phase und scheint aktuell etwas zu stagnieren. Immer öfter finden seine Gegner probate Mittel, um das so druckvolle Spiel des Russen zu entschärfen. Bestes Beispiel hierfür ist die Niederlage gegen Evans, bei welcher der Brite Rublev mit seinen Tempowechseln zur Weißglut trieb.

Rublev und seine Chance bei den US Open

Am kommenden Montag wird Rublev in der Weltrangliste erstmals seit Ende September 2020 außerhalb der Top Ten platziert sein, bei den US Open könnten auf ihn daher schon etwas früher knifflige Aufgaben zukommen. Die gute Nachricht für den 24-Jährigen: Da er im Vorjahr in New York bereits in Runde drei an Frances Tiafoe scheiterte, könnte er schon bald wieder zur elitären Gruppe der zehn besten Spieler der Welt zählen.

Betrachtet man das Potential, steht ohnehin außer Frage, dass Rublev schon in naher Zukunft ein Mann für Grand-Slam-Titel sein könnte. Was ihm (zu oft) fehlt, ist ein Plan B, sollte er mit seinen wuchtigen Grundschlägen für einmal nicht durchkommen. Was ohnehin nicht allzu oft der Fall ist. In jüngerer Vergangenheit aber eben immer öfter.

Rublev auf höchster Turnierebene mit Problemen

Seinen bislang letzten Titel auf der Tour holte Rublev im April beim ATP-250-Turnier in Belgrad, wo er Novak Djokovic vor den serbischen Zuschauern im entscheidenden dritten Satz kein Game überließ. Alleine dieser Umstand zeigt, welche Möglichkeiten dem Russen zur Verfügung stehen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Rublev auf höchster Turnierebene noch immer auf den endgültigen Durchbruch wartet. Neben dem Event in Belgrad gewann der Mann aus Moskau in diesem Jahr auch in Dubai (500) und Marseille (250), auf Masters-1000-Ebene war ihm aber noch kein Titelgewinn vergönnt. Und auf Grand-Slam-Niveau wartet der 24-Jährige nach wie vor auf sein erstes Halbfinale.