Andy Murray erstaunt über Netflix-Zugang

Am Freitag werden die ersten fünf Folgen der Netflix-Dokumentation „Break Point“ veröffentlicht. Gedreht wurde mit einem Aufwand, der Andy Murray ins Grübeln kommen lässt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 11:31 Uhr

© Getty Images Andy Murray hätte sich etwas mehr Kooperation gewünscht

Es war eine schöne konzertierte Aktion vor ein paar Tagen, als beinahe alle größeren Turniere im professionellen Tenniszirkus den Trailer für die Netflix-Serie „Break Point“ über ihre sozialen Kanäle gepusht haben. An diesem Freitag werden nun die ersten fünf Folgen veröffentlicht. Wie schon bekannt wurde, soll zunächst einmal Nick Kyrgios im Mittelpunkt stehen (was dem Selbstvertrauen des Australiers nicht geschadet hat).

Die Erwartungen sind nach dem Erfolg von „Drive to Survive“ hoch. Und werden wahrscheinlich enttäuscht werden. Denn während in der Formel 1 alle Protagonisten an allen Rennen teilnehmen, sich eine Story so weiterspinnen kann, trifft sich die Tenniselite geschlossen ja eigentlich nur bei den vier Majors und bei einigen 1000er-Events.

Wimbledon und die US Open nicht auf der Seite von Murray

Nun haben auch unter den Formel-1-Assen nicht alle Piloten aktiv an der Produktion teilgenommen. Wie auch in der Tennisszene, wo sich einige der Stars die Geschichte erst einmal aus der Ferne angeschaut haben. Und dabei Erstaunliches beobachtet haben - wie etwa Andy Murray. Über den dreimaligen Major-Champion hat Amazon vor ein paar Jahren eine Dokumentation produziert („Resurfacing“). Offenbar unter anderen Bedingungen, als sie Netflix nun vorgefunden hat.

„Alleine die Anzahl der Leute, die den Spielern bei Turnieren/Slams gefolgt sind, war interessant zu sehen“, tweetete Murray am Montag. „Große Crews. Mit Zugang überall hin. Ein ziemlich starker Kontrast zu meiner Doku vor ein paar Jahren, als man in Wimbledon und bei den US Open kaum weniger entgegenkommend hätte sein können.“