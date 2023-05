Andy Murray - Geburtstagsständchen beim Training

Andy Murray feiert heute seinen 37. Geburtstag. Das ist auch den Fans beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux nicht verborgen geblieben.

© Getty Images Andy Murray - seit heute 37 Jahren alt

Andy Murray und die französischen Tennisfans - das hat sich in den letzten Wochen zu einer echten Liebesbeziehung entwickelt. Da wäre zunächst einmal der Triumph beim stark besetzten ATP-Challenger-Turnier in Aix-en-Provence gewesen, den die Fans auf den Rängen ebenso enthusiastisch gefeiert haben wie Murray selbst.

In dieser Woche ist Murray schon wieder bei einem Challenger in Frankreich am Start. In Bordeaux startet der an Position zwei gesetzte Schotte möglicherweise gegen Stan Wawrinka - sollte der Schweizer seine Auftaktaufgabe lösen. Beim Training am Montag gab es aber schon mal Anlass zur Freude: Denn Murray, der heute seinen 37. Geburtstag begeht, wurde von den Fans mit einem Geburtstagsständchen beschenkt.

Darüber hinaus gab es auch noch einen Kuchen für die schottische Legende. In akkurater Größe, wie zu hoffen ist. Vergangene Woche in Madrid gab es ja Unstimmigkeiten, weil Carlos Alcaraz eine größere Torte erhalten hatte als Aryna Sabalenka. Für solche Kinderein ist Andy Murray aber ohnehin zu souverän.