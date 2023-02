Andy Murray - Lieber Pause als ein Match gegen Hubert Hurkacz

Andy Murray hat nach seinem Finaleinzug in Doha seine Nennung für das ATP-Tour-500-Turnier in Dubai zurückgezogen.

von tennisnet.com

Andy Murray legt jetzt mal eine kurze Pause ein

Andy Murray mag das Turnier in Doha vergangene Woche nicht gewonnen haben, die Herzen der Fans aber sehr wohl. Viel Drei-Satz-Matches legte der Routinier erfolgreich hin, wehrte in Runde eins gegen Lorenzo Sonego und im Halbfinale gegen Jiri Lehecka Matchbälle ab. Und musste sich erst im Endspiel Daniil Medvedev geschlagen geben.

Während der Russe aber ein Häusl weitergezogen ist Richtung Dubai, hat sich Andy Murray dazu entscheiden, beim traditionsreichen 500er nun doch nicht aufzuschlagen. Vielleicht auch, weil ihm die Auslosung mit Hubert Hurkacz einen Mann beschert hat, der in Marseille gerade einigermaßen souverän den Titel geholt hat. So bekommt Lucky Loser Alexander Shevchenko die Möglichkeit, sich mit Hurkacz zu messen.

Djokovic womöglich nur in Dubai am Start

Murray wird ein paar Tage Ruhe gerne mitnehmen, schließlich stehen in Indian Wells und Miami die ersten beiden 1000er des Jahres an. Im Tennis Paradise konnte Murray noch nie den Titel holen, die beiden in Miami sind auch schon länger her: 2009 und 2013 ging der Schotte als Sieger vom Court.

Für Novak Djokovic könnte sich das umgekehrte Problem ergeben: Der Serbe kommt bestens erholt und als Favorit nach Dubai. Wird aber aller Voraussicht nach nicht bei den Turnieren des Sunshine Doubles starten können. Noch darf der Weltranglisten-Erste nämlich nicht in die USA einreisen. Es sei denn, die beantragte Sondergenehmigung wird Djokovic gewährt.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai