Andy Murray: Mehr als 600.000 Dollar für die Ukraine-Hilfe

Andy Murray hat sein Versprechen gehalten und sein gesamtes Preisgeld, das er nach dem Turnier in Indian Wells eingespielt hat, der UNICEF für die Unterstützung von Kindern in der Ukraine gespendet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.12.2022, 17:29 Uhr

© Getty Images Andy Murray brilliert auch außerhalb des Platzes

Andy Murray ist nicht der einzige aktive oder eben erst zurückgetretene Profi auf der ATP-Tour, der neben seinen Triumphen auf dem Court auch abseits davon Gutes tut. Im Jahr 2022 hat Murray sein Engagement für die UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nation, aber noch einmal mit einer besonders feinen Note versehen. Denn das gesamte Preisgeld, das Murray nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine auf der ATP-Tour verdient hat, ist direkt an die UNICEF gegangen. Alles in allem waren das 630.000.- US Dollar. Dafür wurde Murray gestern von der ATP mit dem Arthur Ashe Humanitarian Award ausgezeichnet. Zum zweiten Mal schon.

Im Gegensatz zu den anderen Gewinnern der verschiedenen ATP-Auszeichnungen, schickte Murray nicht einfach nur einen Gruß via Video, sondern nahm sich Zeit für einen Essay, in dem er seine Beweggründe für seine Hilfeleistung darlegte.

Murray als Vater betroffen

„Es gibt 7,5 Millionen Kinder in der Ukraine und nach neun Monaten mit immer schlimmer werdenden Konflikten, 5,2 Millionen von ihnen brauchen Unterstützung“, schreibt Murray auf der Website der ATP. „Die UNICEF arbeitet rund um die Uhr, um Kindern Sicherheit zu geben.“ Das beinhalte etwa den physischen Schutz der Kinder oder die Versorgung mit Medikamenten oder sauberem Wasser und Lebensmitteln.

„Wenn man in den Nachrichten Bilder von Kindern sieht, die von solchen Dingen betroffen sind, kann man das umso schwieriger verdauen“, so Murray weiter. „Ich habe vier Kinder, die sich glücklich schätzen können, dass es ihnen gut geht. Aber wenn man selbst ein Elternteil ist, dann trifft es einen auf andere Art und Weise. Man versucht sich, in deren Lage zu versetzen. Wenn so etwas Deiner eigenen Familie passieren würde, wie schwierig wäre das? Man möchte es sich nicht ausmalen.“