Andy Murray - Puls auf mehr als 180!

Von wegen Schaukampf! Beim „Battle of the Brits“ in Aberdeen hat sich Andy Murray gegen Jack Draper dermaßen in die Partie hineingesteigert, dass sein Pulsmessgerät einen erstaunlichen Ausschlag zeigte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.12.2022, 11:51 Uhr

© Getty Images Andy Murray und Jack Draper am Mittwoch in Aberdeen

In Aberdeen gibt es gerade großes Tennis zu sehen, mit Lokalkolorit sogar: Denn es matchen sich bei der „Battle of the Brits“ die besten Spieler der Insel - in einem Vergleichskampf zwischen Schottland und England. Auf Seiten der Gastgeber schlagen da die Gebrüder Andy und Jamie Murray, Jonny O´Mara und Aiden McHugh auf. England kontert mit Daniel Evans, Jack Draper, Joe Salisbury und Neal Skupski.

Und der Auftakt zur zweitägigen Veranstaltung brachte mit dem Treffen zwischen Veteran Andy Murray und Youngster Draper gleich ein Highlight, das der dreimalige Major-Champion im Match-Tiebreak mit 12:10 gewann. Und damit für Schottland ausglich. In der ersten Partie hatte Evans mit McHugh keine Probleme.

Murray erreicht Spitzenpuls

Interessant aber auch: Murray trug während seines Matches ein Pulsmessgerät. Was auf der ATP-Tour verboten ist. Und die Ausschläge waren enorm. Denn in der Spitze wurden bis zu 188 Schläge gemessen. Eine Belastung, die man sonst eher aus der Leichtathletik kennt, etwa von 400-Meter-Läufern. Diese Distanz meisterlich zu bewältigen ist Murray auch unbedingt zuzutrauen.

Als perfekte Vorbereitung für die kommende Saison taugt die zweitägige Sause in Schottland nur bedingt. Denn in Aberdeen wird natürlich in der (sehr gut gefüllten) Halle gespielt. Und die ersten großen Aufgaben im Jahr 2023 finden unter der Sommersonne auf der Südhalbkugel statt. Da heißt es dann ruhig Blut bewahren. Und den Puls niedrig halten.