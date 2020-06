Andy Murray steckt Niederlage gegen Kyle Edmund gut weg - und hofft, die Hüfte tut dies genauso

Andy Murray schlägt derzeit beim "Battle of the Brits" in London auf und musste sich zuletzt hauchdünn Kyle Edmund geschlagen geben. Solange die Hüfte hält, kann er diese Niederlage aber gut wegstecken.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.06.2020, 07:27 Uhr

Andy Murray ist aktuell beim Battle of the Brits am Start

Andy Murray is back! Nachdem für den Schotten der Start ins Tennisjahr verletzunsbedingt ins Wasser gefallen ist und auch COVID-19 das Comeback weiter nach hinten verzögert hat, schlägt der dreifache Grand-Slam-Champion aktuell bei der rein-britischen Exhibition "Battle of the Brits" im LTA's National Tennis Centre in London auf. Nachdem Murray sein Auftaktspiel gegen Liam Brody souverän in zwei Sätzen gewinnen konnte, setzte es gegen den wiedererstarkten Kyle Edmund eine hauchdünne Niederlage im Champions-Tiebreak, der anstatt eines dritten Satzes die Entscheidung brachte. Aus dem letzten Gruppenspiel ging die ehemalige Nummer-Eins der Welt dann wieder siegreich hervor und sicherte sich so einen Platz im Semifinale.

Der ganz große Frust über die Niederlage gegen Kyle Edmund blieb aber aus beim Schotten, der im Anschluss an das Match meinte: "Um ehrlich zu sein, mache ich mir keine Gedanken über die Ergebnisse des Spiels, nach so einem Spiel hoffe ich, dass meine Hüfte in Ordnung ist und ich gut davon runterkomme." Er wisse, dass eine haltende Hüfte der Grundstein ist, um sich in den nächsten Wochen und Monaten verbessern zu können. "Konstantes Training" sei das wichtigste in dieser Phase, betonte Murray.

Dass die Hüfte zumindest nach dem Match noch keine Beschwerden machte, versicherte Murray ebenso im Interview nach dem Spiel: "Die Hüfte fühlt sich gut an. Wenn ich so spiele und ein paar Dinge besser mache, ein paar Dinge schärfe, werde ich Tennis auf hohem Niveau spielen", ist der Schotte überzeugt, dass der Weg zurück gelingen kann. Gleichwohl sei es aber wichtig, dass es in den kommenden Tagen keinen Rückfall gebe, er sich keine Auszeit von einigen Tagen nehmen müsse, um wieder fit zu werden.

Start in Washington wahrscheinlich, in Cincinnati weniger

Um das Risiko solcher Rückfälle zu minimieren, hat sich Murray einige Änderungen in seinem Spielplan vorgenommen: "Ich versuche zu vermeiden, hintereinander Veranstaltungen zu spielen. Meine Priorität ist es, für die Grand Slams fit zu sein. Wenn du zwei oder drei Tage vorher an Wettkämpfen teilnimmst, dann liegt es vielleicht nicht an der Hüfte, sondern am Ellbogen, der Schulter oder Knöchel", erklärt der vom Verletzungspech verfolgte Schotte.

"Nach dem, was ich in den letzten Jahren durchgemacht habe, und nachdem ich bei keinem der Majors antreten konnte, möchte ich bei ihnen noch ein paar weitere Auftritte haben, an ihnen teilnehmen können. Auch wenn es für ein letztes Mal ist", betont Murray, wie wichtig es ihm sei, noch einmal bei einem Major auf dem Court zu stehen. Um die Chancen dafür zu maximieren, betonte Murray, dass es eben wegen dem Ziel der Vermeidung von aufeinanderfolgenden Veranstaltung durchaus wahrscheinlicher sei, dass er in Washington an den Start gehe als in Cincinnati aufzuschlagen.