Andy Murray und sein ganz persönlicher "Cooler"

Wenn es gegen Alex de Minaur geht, hat Andy Murray bislang noch nicht gut ausgesehen, So auch gestern nicht in der ersten Runde beim 500er im Queen´s Club.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.06.2023, 15:33 Uhr

© Getty Images Andy Murray am Dienstag im Queen´s Club

2003 kam ein Film in die deutschsprachigen Kinos, der im Nachhinein betrachtet viel zu wenig Beachtung fand: „The Cooler“ mit William H. Macy in der Hauptrolle. Die Geschichte des Films ist schnell erzählt: Wenn der von Macy gespielte Bernie Lootz an einem Black-Jack-Tisch vorbeikam, an dem es für die spielenden Gäste in einem Casino in Las Vegas gerade besonders gut lief, dann hörte das Spielglück mit einem Schlag auf. Lootz war ein „Cooler“, der große Läufe beendete. Und um seinen Job kämpfen musste.

Letzteres ist Andy Murray nicht fremd. Der große Schotte hat sich ja wieder unter die besten 40 Profis der Welt gekämpft, zuletzt mit zwei Challenger-Titeln in Surbiton und Nottingham. zu dumm, dass Murray nun im Londoner Queen´s Club - bei einem seiner Lieblingsturniere also - gleich gegen seinen ganz persönlichen Cooler ran musste: Alex de Minaur.

Murray in Wimbledon wohl nicht gesetzt

Wir erinnern uns: vor ein paar Wochen war Murray in Monte-Carlo gegen de Minaur so gnadenlos untergegangen, dass er gleich auf die ganze Sandplatzsaison pfeifen wollte. Das hat Murray dann nicht durchgängig gemacht, in Aix-en-Provence ja auch einen Titel gewonnen. In Roland Garros war der Veteran dann nicht dabei, der Vorbereitung auf die Rasensaison mit dem Höhepunkt Wimbledon geschuldet.

Alex de Minaur hat Andy Murray dabei überhaupt nicht gebraucht. Das 3:6 und 1:6 im Queen´s Club am Dienstag war das gleiche Ergebnis wie jenes in Monte-Carlo, nur mit umgedrehten Sätzen. Und das nach den zwei Challenger-Erfolgen, die Murray so viel Schwung mitgegeben haben! Für de Minaur war es andererseits der vierte Sieg im vierten Treffen mit Murray. Der flinke Australier scheint den zweimaligen Olympia-Goldmedaille-Gewinner vor Probleme zu stellen wie wenige andere Spieler (Novak Djokovic mal ausgenommen - dessen Aufgaben an seine Konkurrenten sind bei großen Turnieren nicht lösbar).

Mit der Niederlage vom gestrigen Dienstag steht wohl fest, dass Andy Murray nicht als gesetzter Spieler in Wimbledon starten wird. Und somit Gefahr läuft, schon früh entweder gegen seinen ganz persönlichen Cooler Alex de Minaur oder den Kälteexperten schlechthin Novak Djokovic ran zu müssen. Der einzige Lichtblick: Das Raster ist mit 128 Plätzen so groß, dass auch Andy Murray Glück haben könnte. So wie die Zocker in „The Cooler“. Bis dann Bernie Lootz an ihrem Tisch vorbeikam.

