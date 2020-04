Andy Roddick tippt auf Dominic Thiem und Alexander Zverev

Wr wird den Großen Drei als Grand-Slam-Sieger nachfolgen? Andy Roddick, US-Open-Champion von 2003, hat bei dieser Frage in erster Linie zwei Spieler im Blick: Dominic Thiem und Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2020, 14:00 Uhr

© GEPA Pictures Andy Roddick weiß, wie man ein Major gewinnt

Andy Roddick weiß über Grand-Slam-Endspiele Bescheid: Alleine gegen Roger Federer hat der US-Amerikaner im Laufe seiner Karriere deren vier verloren. 2005, 2006 und 2009 in Wimbledon (letzteres Finale holte sich Federer mit 16:14 im fünften Satz), 2006 auch bei den US Open. Eben dort hatte Roddick 2003 seinen einzigen Major-Titel geholt, mit einem Erfolg gegen Juan Carlos Ferrero.

Danach allerdings war der mittlerweile 37-Jährige zwar noch bei drei Gelegenheiten bei ATP-Masters-1000-Turnieren erfolgreich, ein weiterer Grand-Slam-Triumph blieb ihm verwehrt.

Genau so viele hat Alexander Zverev in seiner noch jungen Karriere auch schon gewonnen. Was dem Deutschen noch fehlt, ist ein Sieg bei einer der vier größten Veranstaltungen im Tenniszirkus. Und dieser Erfolg wird kommen, davon ist Andy Roddick überzeugt. Man vergesse gerne, wie jung Zverev (23 Jahre alt nämlich) noch sei, erklärte Roddick in einer Fragestunde für den Tennis Channel. Die notwendigen Anlagen hätte der gebürtige Hamburger auf jeden Fall, das hätte auch der erstmalige Einzug Zverevs in ein Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers in Melbourne Anfang dieses Jahres gezeigt.

Thiem schon mit drei Grand-Slam-Finalteilnahmen

Erster Kandidat für eine Wachablöse der großen Drei sei aber Dominic Thiem. Der Österreicher sei vor allem in Roland Garros der logische Nachfolger von Rafael Nadal, sagte Roddick. Dort stand Thiem in den vergangenen beiden Jahren im Endspiel - ob es 2020 zu einem dritten Versuch kommen wird, steht angesichts der Corona-Krise noch in den Sternen. Die Verlegung der French Open in den September ist früh erfolgt, was aber nicht heißt, dass das Turnier auch durchgeführt werden wird. Dass Thiem auch auf Hartplatz zu den Favoriten bei den Majors zu zählen ist, hat der aktuelle Weltranglisten-Dritte bei den jüngsten Australian Open gezeigt.

Nach der langen Pause sieht Andy Roddick zunächst jedenfalls wieder die üblichen Verdächtigen vorne: Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer. Letzterer habe mit seinem Erfolg bei den Australian Open nach halbjähriger Pause bewiesen, dass er nur ganz wenig Matchpraxis brauche, um wieder in Schwung zu kommen und erfolgreich Tennis zu spielen. Niemand weiß das besser als Roddick, der gegen Federer von 24 Partien nur drei gewonnen hat.