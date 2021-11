ATP NextGen Finals: Nakashima folgt Alcaraz ins Halbfinale

Brandon Nakashima hat mit einem Erfolg gegen Holger Rune den Einzug in das Halbfinale bei den #NextGen Finals in Mailand geschafft. Carlos Alcaraz feierte derweil seinen dritten Sieg in den Gruppenmatches.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2021, 18:50 Uhr

© Getty Images Brandon Nakashima steht in Stockholm im Halbfinale

Carlos Alcaraz hat am dritten Tag der Gruppenspiele bei den #NextGen Finals in Mailand seinen ersten Satz abgegeben. Was aber rein kosmetische Konsequenzen hat. Mit dem 4:0, 4:1, 2:4 und 4:3 (3) gegen Juan Manuel Cerundolo behielt der Spanier seine weiße Weste. Dass Alcaraz am Freitag im Halbfinale spielen würde, war schon nach den beiden Siegen gegen Brandon Nakashima und Holger Rune klar.

Nakashima wiederum schaffte am Donnerstag mit einem 3:4 (3), 4:1, 4:1 und 4:3 (1) gegen Rune ebenfalls den Einzug in die Vorschlussrunde. Rune musste seinem hohen Spielpensum nach dem Gewinn des ersten Satzes endgültig Tribut zollen. Der Däne hatte noch am Sonntag in Bergamo ein ATP-Challenger-Turnier gewonnen.

In Gruppe B steht Sebastian Korda bei zwei Siegen, Sebastian Baez und Lokalmatador Lorenzo Musetti bei jeweils einem, Hugo Gaston wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis. Der Franzose wird die Night Session gegen Baez eröffnen, danach spielt Korda gegen Musetti.