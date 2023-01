Ashleigh Barty ist schwanger!

Ashleigh Barty hat über die sozialen Medien bekanntgegegen, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 12:57 Uhr

© Getty Images

"2023 macht sich dran, das bisher beste Jahr zu werden", schrieb Barty. "Wir sind so aufgeregt auf unser neues Abenteuer." Dazu postete sie ein Foto ihrer Hündin neben Babyschuhen. "Origi ist schon die große Schwester, die aufpasst."

Barty hatte im vergangenen Sommer ihren langjährigen Freund Garry Kissick geheiratet.

Die 26-Jährige hatte im Februar 2022 recht überraschend ihre Karriereende verkündet, wenige Wochen nach dem Sieg beim Heimspiel der Australian Open - und als amtierende Weltranglisten-Erste.

Bei den diesjährigen Australian Open wird sie indes am Start sein - im Rahmen von Sponsorenverpflichtungen und als Mentorin für die 20-jährige Olivia Gadecki, die via Wildcard am Start ist.

Bereits in dieser Woche war Barty beim United Cup gesichtet worden.