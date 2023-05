Ashleigh Barty vermisst die Strategie-Meetings - und Simona Halep

Ashleigh Barty hat viel zu tun - und erwartet ihr erstes Kind. Im Gespräch mit The Guardian hat sie nun ein kleines Update über ihre Befindlichkeiten gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 13:55 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty kümmert sich aktuell um den australischen Tennis-Nachwuchs

So schnell kann es gehen: Vor etwas mehr als 15 Monaten, als Ashleigh Barty gerade erstmals die Australian Open gewonnen hatte, dachte man, dass die Regentschaft der Australierin noch lange andauern würde. Bis sie plötzlich ihren Rücktritt bekannt gab, mit insgesamt drei Major-Titeln auf der Habenseite. Gut für Barty, schlecht für den Tenniszirkus, der einen Feingeist wie Barty gut gebrauchen könnte neben all den Powerhitterinnen wie Aryna Sabalenka und Elena Rybakina.

An ein Comeback ist nicht zu denken, Ashleigh Barty ist gerade mit ihrem ersten Kind schwanger. Und auch abseits des Platzes gut beschäftigt, nicht zuletzt mit einer Promotion-Tour für ihre Autobiographie.

Gegenüber der englischen Tageszeitung The Guardian hat Barty nun ein wenig Einblick in ihr Seelenleben gegeben. „Was ich wahrscheinlich am meisten vermisse, ist die Anspannung des Kampfes mit Tyzz (Coach Craig Tyzzer, d. Red.), als wir uns gemeinsam hingesetzt haben und einen Weg gesucht haben, meine nächste Gegnerin komplett auseinanderzunehmen. Das habe ich am meisten geliebt: Die taktische Seite des Spiels. Und dass ich es meiner Gegnerin mit meinen Fähigkeiten unangenehm auf dem Platz machen konnte.“ Den Kontakt mit ihrem Team habe sie nicht verloren, so Barty weiter, nur sei dieser nicht mehr so intensiv wie früher.

Barty in Kontakt mit Halep

Barty hilft derzeit gemeinsam mit Ex-Coach Tyzzer und Jason Stoltenberg jungen SpielerInnen dabei, besser zu werden. „Ich glaube, dass man als Athletin ziemlich egoistisch und selbstbezogen wird“, meinte Barty. „Es war richtig nett, mit ihnen während der letzten zwölf Monate zu arbeiten.“ Die Methoden von Tyzzer, Stoltenberg und ihr würden sich zwar unterscheiden, das gemeinsame Ziel aber nicht.

Von ihren Ex-Kolleginnen vermisst Ash Barty vor allem eine: Simona Halep. „Ich liebe und respektiere Simo. Ich habe mit ihr während des letzten Jahres ein wenig gesprochen, nur um zu sehen, wie es ihr geht. Sie ist eine außergewöhnliche Person. Ich hoffe wirklich, dass sie ihre Seite erklären kann. Denn es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte.“