Ashleigh Barty verteidigt Golf-Titel in Queensland

Kaum zwei Wochen nach ihrem Rücktritt kehrt Ash Barty auf die Siegerstraße zurück, wenn auch abseits des Tennisplatzes. Die ehemalige Nummer 1 gewann das Golfturnier vom Brookwater Golf and Country Club – und das nicht zum ersten Mal.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 05.04.2022, 17:25 Uhr

Multitalent: Ash Barty beim Abschlag

Am 23. März scherzte Simona Halep noch in ihrer Reaktion auf den Barty-Rücktritt noch via Twitter: „Was kommt als nächstes? Grand Slam Champion im Golf?“ Ja, es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass sich 25-jährige längst nicht nur für Tennis interessierte. Anders lässt sich auch ihre erfolgreiche Cricket-Pause nicht erklären. „Ich liebe Sport. Ich war schon immer eine Sportlerin in dem Sinne, verschiedene Dinge auszuprobieren. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht“, sagte Barty im Rahmen ihres Rücktritts.

30 Dollar Preisgeld – mehr nicht

Barty ist – darauf können sich sicher alle einigen – außergewöhnlich talentiert. Wir erinnern uns gerne an den so schön anzusehenden Rückhand-Slice. Mit der richtigen Technik läufts aber offenbar auch beim Golf mehr als gut. So gut, dass Barty ihren Titel beim Brookwater Golf and Country Club Turnier kürzlich erfolgreich verteidigen konnte. Und ganz nebenbei: Für den Sieg bekam Barty 30 australische Dollar Preisgeld, was vom Lohn für den Gewinn der Australian Open Anfang des Jahres dann doch noch ein Stück entfernt ist (ca. 2,8 Millionen Dollar). Aber wir wissen ja, dass das für Ash Barty ohnehin zweitrangig ist.