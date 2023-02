ATP: 500! - John Isner mit phänomenalen Tiebreak-Rekord

John Isner hat beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Dallas, Texas, das 500. Tiebreak seiner Karriere gewonnen und damit einen Rekord auf der ATP-Tour aufgestellt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 15:10 Uhr

© Getty Images John Isner hat bislang als einziger Tennisprofi die Schallmauer von 500 gewonnenen Tiebreaks durchbrochen

Auf den ersten flüchtigen Blick war der Viertelfinal-Sieg von John Isner gegen Emilio Gomez (Ecuador) beim ATP-Hartplatz-Turnier in Dallas einer von vielen Matcherfolgen des 37-jährigen US-Amerikaners. 7:6 (8), 7:5 hieß der Endstand nach knapp 1:48 Stunden Spielzeit. Bei genauerer Betrachtung brachte die Partie allerdings einen neuen Rekord für den US-Amerikaner - und zwar der erste Satz.

Diesen holte sich Isner, wie unschwer am Ergebnis abzulesen ist, in der Kurzentscheidung mit 10:8 und gewann damit schier unfassbar das 500. Tiebreak seiner Karriere. Praktisch unnötig zu erwähnen, dass der baumlange Aufschlagkanonier alleiniger Rekordhalter in dieser Statistik ist. Auf den Plätzen zwei und drei liegen die bereits von der aktiven Karriere zurückgetretenen Roger Federer (466. Tiebreak-Erfolge) und Ivo Karlovic (398) - der Kroate übrigens mit einer insgesamt negativen Bilanz bei 403 verlorenen Kurzentscheidungen.

Auch bei geschlagenen Assen eine Klasse für sich

Isner scherzte nach dem Erfolg über Gomez: "Ich bin froh, dass ich nicht auch noch das 501. gewinnen musste." Dem Mann aus North Carolina war im letzten Spiel das einzige Break der Partie gelungen. Tiebreak 501 gewann der US-Spieler übrigens im darauffolgenden Halbfinale gegen Landsmann J. J. Wolf, als er mit 3:6, 7:5, 7:6 (4) das Endspielticket lösen konnte.

Isner führt übrigens auch in einer anderen beeindruckenden Statistik - mit 14.039 Assen hat er die meisten unretournierbaren Aufschläge aller Tennisporfis in das gegnerische Spielfeld gepfeffert.