ATP: Abschied aus Top 10 - Rafael Nadal "muss es akzeptieren"

Am 20. März 2023 wird es soweit sein und Rafael Nadalmuss die Top 10 des ATP-Rankings verlassen. Der Spanier übt sich in Pragmatismus.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2023, 15:57 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal fällt das erste Mal seit fast 18 Jahren aus den Top 10 der ATP-Weltrangliste

Man muss das Scrollrad seiner Maus schon recht lange bemühen, um in der "Ranking History" von Rafael Nadal auf der offiziellen Seite der ATP bis zu dem Datum vorzudringen, als der Rekordsieger von Roland Garros das letzte Mal außerhalb der Top 10 der ATP-Weltrangliste geführt wurde. Der 24. April 2005 war es, um genau zu sein - ein Datum zu dessen Zeitpunkt der eine oder andere begeisterte Tennis-Teenager von heute noch gar nicht auf der Welt war.

Die finale Absage des "Stiers aus Manacor" für das Sunshine-Double in den USA hat nun das Faktum geschaffen, dass sich "Rafa" am 20. März aus dem elitären Kreis der zehn besten Spieler (vorerst) verabschieden wird müssen. Im Sommer 2015 war es fast schon einmal so weit gekommen, doch schlussendlich konnte sich der Ex-Weltranglisten-Erste damals noch im hart umkämpften Top-10-Sattel halten.

Das ultimative Ziel - Roland Garros

Nun ist es aber definitiv so weit, und Nadal zeigte sich im Gespräch mit der internationalen Medienplattform "Movistar" zwar einerseits traurig über den Umstand, bleibt am Ende aber doch pragmatisch positiv: "Ich wäre natürlich lieber unter den Top 10, das ist klar. Aber am Ende muss man die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Bei all den Verletzungen, die ich in den lezten 18 Jahren hatte, ist es fast ein Wunder, dass ich nie außerhalb der Top 10 gelandet bin."

Das Wichtigste sei ohnehin die Gesundheit, vorallem nach einem Jahr mit multiplen körperlichen Problemen - eine gebrochene Rippe, Bauchmuskeleinrisse, Probleme mit dem lädierten Fuß und nun die Verletzung am großen Lendenmuskel (Psoas). "Ich muss dafür kämpfen können, was ich erreichen will, und das voerst ultimative Ziel muss Roland Garros sein", so der 22-fache Grand-Slam-Champion.