ATP Acapulco: Alcaraz und Norrie ziehen im letzten Moment zurück

Carlos Alcaraz und Cameron Norrie haben ihren Start beim ATP-Tour-500-Event in Acapulco kurz vor ihren jeweils ersten Einsätzen abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2023, 08:04 Uhr

© Getty Images Diese beiden Männer werden in Acapulco in diesem Jahr fehlen

Am Sonntag haben Cameron Norrie und Carlos Alcaraz im Endspiel von Rio de Janeiro noch ihr Nenngeld ausgespielt, ehe sich der Brite für die sieben Tage zuvor erlittene Final-Niederlage in Buenos Aires revanchieren konnte. Aber schon unter dem Zuckerhut hatte Alcaraz mit körperlichen Problemen zu kämpfen, ein Start in Acapulco war also von vornherein unwahrscheinlich.

Dass aber auch Cameron Norrie, im vergangenen Jahr Finalist in Mexiko, nicht in Acapulco spielen würde, hat dann auch die Veranstalter überraschend getroffen. Jedenfalls kamen so Daniel Altmaier, Brandon Nakashima, Alex de Minaur und Rodrigo Pacheco zu der Ehre, Alcaraz und Norrie auf dem Center Court zu ersetzen. Nakashima besiegte Altmaier mit 6:3, 3:6 und 6.1, de Minaur setzte sich gegen Lokalmatador Pacheco mit 6.1 und 6:2 durch.

Otte verliert gegen Bruder Berrettini

Mackenzie McDonald, der eigentlich Carlos Alcaraz zugelost worden war, spielte nun gegen einen Lucky Loser, nämlich Luciano Darderi. Und gewann mit 6:4 und 6:2. Adrian Mannarino, der gegen Norrie gespielt hätte, verlor gegen Elias Ymer in drei Sätzen.

Ebenfalls ausgeschieden ist Oscar Otte: Der deutsche Davis-Cup-Spieler musste im dritten Satz gegen Jacopo Berrettini aufgeben. Und auch Matteo Berrettini, Jacopos Bruder, profitierte von einem Rückzug: Alex Molcan beendete die Erstrundenpartie gegen den Römer beim Stand von 0:6 und 1:6.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco