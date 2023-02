ATP Acapulco: Casper Ruud und Holger Rune melden sich zurück

Während Stefanos Tsitsipas nicht beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco am Start sein wird, meldet sich Casper Ruud zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 16:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Casper Ruud startet in Acapulco als Nummer zwei

Casper Ruud ist Anfang des Jahres bekanntlich ohne große Erwartungen nach Australien geflogen, der Norweger hatte so gut wie keine Vorbereitung auf die Spielzeit 2023. Schließlich war Ruud mit Rafael Nadal auf größerer Südamerika-Tour, danach wurde pausiert. Das frühe Aus gegen Jenson Brooksby kam also nicht ganz unerwartet, danach meldete sich Ruud bis auf weiteres ab.

Kommende Woche will der Finalist der French Open und der US Open vom vergangenen Jahr wieder angreifen. Und zwar in Acapulco, wo Casper Ruud an Position zwei gesetzt ist. Als erste Aufgabe wartet ein Qualifikant.

Alcaraz führt Setzliste an

Nicht ganz so lange hat die Pause von Holger Rune angedauert. Der Däne hatte in Rotterdam gegen Gijs Brouwers mit Schmerzen im Handgelenk aufgegeben, war daraufhin in Marseille nicht an den Start gegangen. In Acapulco ist Rune wieder dabei. Und hat mit Ben Shelton gleich eine spannende Aufgabe zugelost bekommen.

Ganz oben im Raster ist Carlos Alcaraz eingetragen. Der Spanier spielt allerdings heute noch das Endspiel in Rio de Janeiro gegen Cameron Norrie. Der danach ebenfalls nach Acapulco aufbrechen muss. Alcaraz hat in Runde eins Mackenzie McDonald zugleost worden, Norrie startet Adrian Mannarino.

Titelverteidiger Rafael Nadal fehlt in diesem Jahr. Auch Stefanos Tsitsipas, eigentlich als Nummer eins vorgesehen, musste wegen einer Verletzung absagen.

Hier die Viertelfinal-Partien gemäß Setzliste in Acapulco

Carlos Alcaraz (ESP/1) Tommy Paul (USA/7) Taylor Fritz (USA/3) Frances Tiafoe (USA/6) Holger Rune (DEN/4) Cameron Norrie (5) Casper Ruud (NOR/2) Alex de Minaur (AUS/8)

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco